Recettes domaniales : La constance dans la performance

La direction nationale des domaines continue d’engranger les bons résultats. Au 3e trimestre 2023, elle a réalisé plus de 45 milliards de F CFA de recettes, soit un taux de réalisation de 101 %.

Troisième pourvoyeur de fonds à l’Etat parmi les services de l’assiette, la direction nationale des domaines vient une fois de plus de combler les attentes placées en elle au moment où notre pays vit de ses propres ressources.

Dans le cadre des objectifs de recettes au titre du troisième trimestre 2023, elle affiche au compteur 45 457 000 000 F CFA sur un objectif de 44 065 000 000 F CFA. Cela fait en termes de pourcentage, un taux de réalisation de 101 %.

Même si le résultat de 109 % de réalisation du précédent trimestre n’a pas été atteint, eu égard à la conjoncture internationale ambiante, il va sans dire que le directeur national et le personnel des domaines font toujours montre d’un dynamisme indéniable.

Cela n’est d’ailleurs pas passé inaperçu au niveau du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population. Comme à son habitude, Imirane Abdoulaye Touré a envoyé une lettre de félicitations et d’encouragement au directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko et à ses collègues, ainsi qu’aux services et structures d’appui à la mobilisation des recettes publiques.

Le ministre Touré les a surtout remerciés et assurés de son accompagnement pour leur constance dans la mobilisation des recettes au niveau de son département.

Abdrahamane Dicko

