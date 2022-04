Alors que les accusations d’exactions font rage, des témoignages que nous avons accueillis auprès de certains habitants de la zone semblent bien créditer la version officielle des événements de Mourah livré par l’état-major général des armées du Mali. Des sources locales contactées dénoncent une cabale et donnent, ce qu’ils appellent la vraie version des faits.

Des habitants de Mourah nous ont témoigné, ce mercredi, que le ratissage continue dans la zone après l’attaque de l’armée contre les djihadistes basés dans la zone. De sources locales rapportent qu’après l’opération aéroterrestre des FAMa, des éléments de l’armée malienne sont restés sur les lieux, non seulement pour continuer les fouilles, mais aussi rassurer les populations civiles.

Après l’action aéroportée et aéroterrestre qui a permis de cerner la zone de regroupement des terroristes et de neutraliser des centiares d’entre eux, les accusations vont bon train contre l’armée malienne. Mais les populations civiles dénoncent une cabale contre les FAMa et donnent, ce qu’ils appellent la vraie version des faits.

Joints par téléphone, des habitants de Moura rejettent tout accusation d’exaction contre les populations civiles au cours de cette opération des FAMa.

Ainsi, S B, commerçant de bétail dans le village nie en bloc les accusations faites par les ONG internationales et certains hommes politiques à l’encontre des FAMa.

« Toutes les personnes qui ont été interpellées par l’armée malienne ont juste été soumises aux interrogatoires et certaines ont été libérées par la suite. Dire que les soldats maliens ont pris les innocents et les ont assassinées est un grand mensonge. Tout Malien qui détenait la carte d’identité, même ceux qui ne le détenaient pas ont été relâchés après de longues heures d’interrogatoires. Une fois que les éléments des FAMa se sont rassurés que la personne entre leurs mains ne se rapprochait rien, ils la libèrent. Je suis commerçant et je connais la zone très bien. Mourah était devenu la capitale des terroristes de Mopti », a-t-il dit, avant d’insister que les allégations d’exaction attribuées aux FAMA sont fausses.

« Je témoigne que les soldats de l’Armée de l’air n’ont commis aucune bavure sur les civils que nous sommes. Le village de Mourah est un sanctuaire des djihadistes et ceux qui ont été tués sont vraiment des djihadistes qui nous pourrissaient la vie. Ils régnaient d’une main de fer ici. Les femmes ne pouvaient même plus circuler en toute tranquillité. Toutes les femmes étaient obligées de se voiler au risque d’être convoquée à la police religieuse. La femme interpellée ne sera libérée qu’en partie du paiement d’une amende de son mari, si elle est mariée, ou par ses parents, si elle est célibataire. Si la femme n’est pas mariée, dans la plupart des cas, on est donnée en mariage à un combattant », a-t-il relaté leur calvaire, avant cette opération des FAMa.

AD, un autre habitant témoigne que cette opération réussie des FAMa a permis d’éliminer un sanctuaire de criminels de tout bord qui avaient envahi la zone.

« Les djihadistes ont fait de la zone de Mourah, Tokorékoumbé, Djondjonri, Kouakrou, Koua et autres villages, leur sanctuaire, puisque la zone est très enclavée. Pour notre village Mourah, c’est encore pire, à part les charrettes et les motos, aucun engin à quatre roues ne peut y accéder facilement. C’est une zone qui est humide presque toute l’année. Pire, la minorité qui n’est pas de leur côté était surveillée par les villageois complices. Même pour un simple soupçon, on peut t’exécuter sans état d’âme. Ces terroristes ont tué des centaines de civils innocents dans cette zone », a-t-il martelé.

Selon lui, le ratissage continue dans les villages et environs. « C’est avec les haut-parleurs qu’ils demandent aux populations civiles de rester chez elles tout au long de leur opération. Grâce aux fouilles, ils ont pu récupérer d’armes dans le QG des djihadistes et même dans les familles complices des djihadistes. Vraiment nous sommes tranquilles ici, rien qu’à penser que certains chefs ne sont plus dans ce monde. Pour nous, c’est un ouf de soulagement. Mais malgré tout, nous ne sommes pas trop tranquilles, puisque, les zones ne sont pas totalement nettoyées. Nous qui sommes contents de la défaite des terroristes ne pouvons pas manifester notre joie », a-t-il dit, comme pour nous dire que les populations sont encore sous la psychose.

En tout état de cause, les témoignages des habitants de Moura corroborent parfaitement le communiqué des FAMa. En effet, ledit communiqué paru le lundi a indiqué que le contrôle total de la localité avait permis de faire le tri, rechercher, identifier des terroristes déguisés et dissimulés parmi les populations civiles.

« La fouille a abouti à la récupération d’importants matériels militaires et la destruction d’un magasin et d’un dépôt de munitions fortement gardés et vraisemblablement piégés. À l’issue de l’opération vivement saluée par les populations opprimées et otages des terroristes, les suspects interpellés et les groupes d’action ont été exfiltrés hors de la zone par air. Les suspects terroristes ont été mis à la disposition de la prévôté. Ils répondront de leurs actions devant la justice », ainsi libellé dans le communiqué des FAMA.

PAR CHRISTELLE KONE

