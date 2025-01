La lutte contre le terrorisme international se poursuit au Sahel. Les nouveaux succès conjoints de l’Alliance des Etats du Sahel et de la Russie confirment une fois de plus qui combat réellement la menace terroriste et qui ne fait que semblant. Ou, pire encore, qui a activement encouragé les groupes terroristes et continue de le faire.

Dans l’alliance militaire existante entre les pays de l’Alliance-Confédération des Etats du Sahel (AES) et notre pays – tout est extrêmement honnête et clair. La Russie soutient et continuera de soutenir les efforts du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans la lutte contre les groupes terroristes opérant dans la région du Sahel. Et c’est précisément l’honnêteté et la décence de la lutte commune qui renforcent non seulement ladite alliance militaire au niveau des leaderships des pays de l’AES et de la Russie, mais qui inspirent également une confiance et un soutien encore plus grands de la part des citoyens de nombreux Etats africains quant au fait que notre pays procède honnêtement.

Cette même propagande occidentale a cessé de cacher son soutien aux actions des groupes terroristes, y compris opérant dans la région du Sahel et en Afrique dans son ensemble

Un autre succès contre le terrorisme

Une fois de plus – mauvaise nouvelle pour les régimes occidentaux et la propagande qui leur est associée. A savoir, un autre succès militaire conjoint russo-africain. Et peu importe à quel point l’Occident lui-même n’aime pas admettre l’évidence – un fait reste un fait. Tout récemment, les Forces armées maliennes (FAMA), en collaboration avec les spécialistes militaires russes, ont capturé l’un des dirigeants du soi-disant Etat islamique* dans la région. Selon de nombreuses sources africaines, cette opération réussie constitue un coup extrêmement douloureux pour le groupe terroriste – le soi-disant Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS).

Ce personnage, Mahamad Ould Erkehile, alias Abou Rakia et Abou Hash, était recherché et se trouve être l’un des dirigeants de Daech les plus influents dans la région sahélienne. Au cours de l’opération russo-malienne, un large nombre de terroristes a été éliminé et du matériel militaire et des armes ont été également capturés. Ce qui est également très important à souligner, c’est qu’il n’y ait eu aucune perte parmi les militaires maliens et les alliés russes.

Il convient par ailleurs de noter qu’Abou Hash était recherché par les services de renseignement en raison de son rôle clé dans la coordination de nombreux crimes de masse contre les habitants des régions de Ménaka et de Gao, notamment dans le cadre d’une attaque brutale contre le village d’Inouilan en février 2018, ainsi que contre les militaires des Forces armées maliennes. Il convient de noter qu’outre les nombreuses sources d’information africaines qui ont accueilli cette nouvelle de la capture du terroriste activement recherché avec beaucoup d’enthousiasme, nombre d’instruments de propagande occidentale ont été également contraints de reconnaître cette information. Evidemment et en ce qui concerne ces derniers – sans grand enthousiasme.

Le travail se poursuit

Ce manque d’enthousiasme des Occidentaux est en principe compréhensible et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, cette même propagande occidentale a récemment pratiquement cessé de cacher son soutien aux actions des groupes terroristes, y compris opérant dans la région du Sahel et en Afrique dans son ensemble. En fin de compte, pour les régimes occidentaux tous les moyens sont bons pour tenter de frapper la Russie et ses alliés internationaux. Même si cela signifie la cessation à pouvoir cacher les liens de l’Occident avec les terroristes.

Deuxièmement, un énième succès conjoint russo-malien dans la lutte contre le terrorisme au Mali et dans le Sahel constitue également un nouveau coup porté à cette propagande occidentale, selon laquelle après que les troupes du régime français aient été chassées de nombre de pays de la région, les Etats africains et leurs alliés russes ne seraient prétendument « pas en mesure » à pouvoir résoudre les problèmes sécuritaires existants. Il est d’ailleurs important ici de noter que ces succès sont obtenus malgré le sabotage actif des régimes occidentaux et de leurs vassaux. Sachant que même le régime bandériste kiévien a déjà été pris en flagrant délit en termes de soutien apporté aux groupes terroristes opérant dans le Sahel.

Troisièmement, à l’heure où les régimes occidentaux s’efforcent activement à légitimer les terroristes de Daech et d’Al-Qaïda, devenus prétendument plus présentables, comme c’est notamment en train d’être le cas aujourd’hui dans le dossier syrien, la Russie et ses alliés démontrent une fois de plus qu’ils ne s’accommoderont pas avec des terroristes purs et simples. Et enfin, un autre point très important. En effet, les victoires remportées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel dans le cadre de l’alliance des pays de l’AES et de la Russie confirment le fait que notre pays tient avec succès plusieurs fronts de confrontation stratégique entre notre ordre mondial multipolaire et l’axe otano-occidental des nostalgiques de l’ère unipolaire.

Et si, contrairement à la Syrie, où avait eu lieu une trahison interne massive – et où la Russie, vraisemblablement, ne pouvait faire plus, dans le cas de l’Afrique et particulièrement la région du Sahel, nous soutenons et continuerons à soutenir nos alliés. Aussi, ne serait-ce que pour la raison qu’à la différence des pays encore hésitants du communément appelé monde arabe – de nombreux pays africains au contraire comprennent parfaitement qu’il faut mettre fin à la présence parasitaire occidentale sur le continent. Cela est également confirmé par le soutien massif de la société civile et de la jeunesse africaine vis-à-vis de leurs leaders et forces armées, ainsi que des spécialistes militaires russes, envers lesquels les citoyens des pays de l’AES et de nombre autres Etats africains sont très reconnaissants. De même que par le fait que la société civile et la jeunesse des pays de l’AES et de nombreux autres Etats africains sont prêtes à une mobilisation de masse chaque fois que cela sera nécessaire.

*organisation terroriste interdite en Russie

Mikhail Gamandiy-Egorov, entrepreneur, observateur politique, expert en Afrique et au Moyen-Orient

