Attaque contre les populations du cercle d’Ansongo : Le président du MOREMA, Me Kassoum TAPO, exprime sa colère

C’est avec consternation et tristesse, que les militantes, militants et cadres de MOREMA ont appris la funeste nouvelle relative à l’attaque barbare et cruelle dont ont été victimes de paisibles populations ressortissantes de Outagouna, Karou et Dougelf, dans le cercle d’ansongo.

Le MOREMA, refuse de croire que ces attaques ne s’arrêteront pas et, engage les plus hautes autorités du Mali appuyées par les partenaires internationaux présents sur notre sol, a des ripostes à hauteur des barbaries perpétrées par des individus sans foi, ni loi.

Le président du MOREMA, le bâtonnier Maître Kassoum TAPO, exprime sa colère et sa réprobation face à cette honteuse équipée et engage l’autorité du Mali à prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des populations. Aux parents des victimes, il présente, au nom du MOREMA, de sincères condoléances et prie en même temps que l’ensemble du peuple du Mali, pour le repos éternel de l’âme des disparus.

Le président du MOREMA,

Le Bâtonnier Kassoum TAPO

