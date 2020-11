Centre du Mali : Réconciliation des villages d’Ogossagou Peulh et d’Ogossagou Dogon

Le porte-parole de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali), Olivier Salgado, a animé, hier jeudi 12 novembre 2020, un point de presse à Bamako. Dans sa déclaration, il a indiqué qu’une équipe de la MINUSMA, les présidents de Tabital Pulaaku et Gina Dogon de Mopti, et des membres de l’Equipe régionale d’appui à la réconciliation (ERAR) de Mopti, ont effectué le 7 novembre 2020, une mission de réconciliation entre les villages d’Ogossagou Peulh et d’Ogossagou Dogon. « Les communautés ont indiqué leur volonté respective à faire des efforts pour revenir à des relations intercommunautaires pacifiques et harmonieuses et ont confirmé leur intérêt pour la paix et la réconciliation. À la suite des consultations intra-communautaires, la MINUSMA et l’ERAR ont réuni les représentants des deux communautés. Ils se rencontraient pour la première fois depuis deux ans. Des efforts à encourager et à poursuivre », a-t-il dit.

Commentaires via Facebook :