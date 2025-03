Il y a deux mois que le Khalife Général de la Tidianiya à Nioro du Sahel, El Hadj Amadou Hady Tall a été enlevé par les groupes armées, avant d’être donné pour mort quelques jours après selon certaines sources. Le Comité de Crise mis en place à l’occasion par le Haut Conseil Islamique s’inquiète de plus en plus du silence des autorités de la Transition qui n’affichent aucune position officielle.

En effet, c’est le 26 décembre 2024 que le petit fils d’El Hadj Oumar Tall, non moins Khalife Général de la Torika Tidjaniya à Nioro du Sahel a été enlevé entre le village de Diabidiala et Nioro du Sahel par des hommes armés non identifiés d’où il revenait d’une Ziara avec ses hommes.

Quelques jours après, comme pour revendiquer son enlèvement, dans une vidéo attribué à Amadou Kouffa la Katiba de Macina, branche d’Al Qaïda annonce sa mort. Mais aucune source officielle n’a confirmé cette information. Ni même les services de renseignement et la famille du Guide qui est généralement informée en de pareilles circonstances par les ravisseurs en cas de décès.

Le hic, c’est que depuis, les autorités n’ont pipé mots. Aucune déclaration officielle, aucun indice. Une situation qui inquiète sérieusement le Comité de Crise mis en place composé du Haut Conseil Islamique, de la Communauté Soufis du Mali (les malikites), la famille du Guide et des héritiers d’El Hadj Oumar Tall. D’ailleurs, ledit Comité de Crise cherche à rencontrer les autorités de Transition pour d’amples informations. Notamment, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et celui de la Sécurité et de la Protection Civile. Le Général Sadio Camara et son homologue de la Sécurité prêteront-ils une oreille attentive au cri de détresse du Comité de Crise ?

Cela est d’autant nécessaire. Surtout que dans la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, l’orateur du jour a été on ne peut plus clair : ” C’est nous qui avons enlevé Amadou Hady Tall. Son enlèvement fait suite à sa connivence avec les autorités du Mali qui a conduit à la mort de plusieurs personnes dans nos rangs”. Ce, avant de préciser qu’au cours du rapt, Hady Tall a été blessé et a succombé à des blessures avant d’arriver là où il devait être interrogé. C’était pour brouiller les pistes ? En tout cas, les autorités de Transition doivent sortir de leur mutisme dans cette affaire sinon les activités religieuses, notamment les ziara sont presque paralysées sur toute l’étendue du territoire depuis l’enlèvement d’Amadou Hady Tall. En ce qui les concerne, le Haut Conseil Islamique et la communauté soufis du Mali s’inquiètent de plus en plus.

La Rédaction

