Après les attaques terroristes simultanées échouées en début de semaine contre les positions des forces armées maliennes à Kolokani, Kati, Sévaré et Douentza, une autre série d’incursions ont visé ce mercredi 27 juillet, tôt le matin, trois positions FAMa, notamment à Kalumba, dans la localité de Nara ; à Sokolo, dans la région de Ségou ; et à Sévaré, région de Mopti. Ces attaques terroristes coordonnées ont été héroïquement repoussées par l’armée.

Encore échec et mat ! Au moins 48 terroristes ont été tués, des armes, des véhicules et d’autres matériels détruits et ou récupérés lors de ces attaques.

En effet, selon l’Etat-major général des armées, dans ces zones attaquées, la riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. À Sévaré, la tentative d’infiltration du camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo et des installations de l’armée de l’air a été mise en échec par les FAMa. Tous les mouvements maîtrisés, aucune perte en vies humaines ni en matériels. D’autres suspects en direction de Tongoro, commune rurale de Sokoura, ont été repoussés par les éléments au poste de contrôle de Barigodada, situé dans la commune urbaine de Mopti.

De même que l’attaque terroriste contre le camp de Sokolo qui, d’après l’armée, a été également repoussée avec succès, même si les FAMa ont déploré la perte de 6 des leurs.

«Les capacités d’anticipation des FAMa, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d’orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la contre-attaque. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire. Côté FAMa : 06 morts et 25 blessés dont 05 graves, déjà évacués sur un centre de prise en charge ; côté ennemi: 48 morts, 03 pick-up détruits aux abords de l’emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériels militaires récupérés». C’est le bilan indiqué par l’Etat-major à Sokolo.

Par ailleurs, l’Etat-major a ajouté que l’appui aérien prompt et les actions héliportées ont permis de neutraliser 03 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo, avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Ces actions ont également conduit à la récupération de 02 autres pick-up dont 01 équipé d’une mitrailleuse 14,5 monotubes à environ 04 km à l’Ouest de Sokolo, plusieurs motos de même que beaucoup de matériels militaires, des munitions, des armes, y compris 03 PKM, 02 mortiers de 60 mm.

Quant à l’attaque terroriste visant la localité de Kalumba, à proximité de Mourdiah, dans la région de Nara, l’Etat-major dira qu’elle a été également contenue et vigoureusement repoussée par les éléments en poste, même si elle a coûté la vie à 12 personnes dont 03 civils.

« Le bilan côté ami est de 12 morts dont 03 civils d’une entreprise de construction de route. Le ratissage et l’évaluation de cette attaque sont en cours. La poursuite aérienne a permis d’attaquer des bases logistiques terroristes sous couvert végétal dans les environs, réduisant ainsi le potentiel ennemi», a indiqué l’Etat-major.

Par ailleurs, l’Etat-major général des armées a donné l’assurance aux Maliens et appelle les observateurs à ne pas se laisser tromper par les récentes gesticulations d’un adversaire en perte de vitesse. De l’analyse de l’Etat-major, les attaques de ces derniers jours, qui confirment des signaux et indices préalablement détectés et identifiés par les services compétents, matérialisent l’agonie des groupes armés terroristes sur notre territoire. «De nombreux renseignements ont d’ores et déjà été récupérés sur les assaillants pour mieux identifier leur origine et leurs soutiens. A ce titre, un certificat de résidence portant le numéro 1179/PU-2 Man en date du 23 novembre 2018, prouvant l’établissement de l’un des assaillants dans un pays voisin, a retenu l’attention des services compétents. Ces renseignements seront minutieusement examinés par les services spécialisés, afin de déterminer les connexions et les éventuelles complicités », a-t-il dit.

Avant de souligner qu’en voulant à tout prix prouver leur capacité de nuisance et marquer leur présence, ces groupes démontrent en réalité leur affaiblissement global en procédant à des actions désespérées d’attaques kamikazes, d’exactions sur les populations civiles et des poses d’engins explosifs improvisés (EEI).

Moussa Sékou Diaby

