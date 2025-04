By

Kiev soutient les groupes terroristes sur le continent africain, fustige le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ses déclarations surviennent alors que le Mali est en rupture avec l’Ukraine, au même titre que ses voisins de l’AES, le Niger et le Burkina Faso.

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a accusé l’Ukraine d’agir comme une « force déstabilisatrice en Afrique », lui imputant le soutien à des groupes terroristes au Sahel. Dans une interview accordée à RIA Novosti ce 7 avril, il a dénoncé des actions qu’il juge « gravement menaçantes pour la sécurité régionale ».

« Le Mali, qui a rompu ses relations avec Kiev, considère désormais l’Ukraine comme un État terroriste », a affirmé Diop. Selon lui, le soutien ukrainien aux groupes armés dans la région aurait entraîné la mort de nombreux soldats et civils maliens. Le ministre a exigé des comptes : « Kiev doit répondre de ses actes et cesser d’incarner un rôle destructeur, source d’instabilité sur notre continent. »

Par ailleurs, Diop a réaffirmé le soutien du Mali et de ses partenaires régionaux à une résolution du conflit russo-ukrainien, à condition que celle-ci prenne en compte « les préoccupations sécuritaires de la Russie ». Il a estimé qu’une paix durable profiterait à tous : « Elle renforcerait la stabilité mondiale, relancerait l’économie et bénéficierait à nos pays. Nous encourageons donc Moscou à poursuivre ses efforts diplomatiques. »

Ces déclarations surviennent alors que les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais confédérés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont accusé à plusieurs reprises l’Ukraine de fournir des armes et une formation aux groupes rebelles et aux combattants djihadistes actifs dans la région.

« L’Ukraine, un sponsor du terrorisme »

La semaine dernière, depuis Moscou, Abdoulaye Diop avait renouvelé les critiques de Bamako envers Kiev, affirmant sans détour devant la presse : « L’Ukraine est un sponsor du terrorisme, et cela doit être arrêté ». Ses propos intervenaient en marge de consultations stratégiques menées les 3 et 4 avril dans la capitale russe entre la Russie et l’AES.

Les tensions remontent au 4 août 2024, quand le gouvernement malien a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, après qu’un porte-parole du renseignement militaire de Kiev a déclaré que ses agents avaient soutenu des insurgés touaregs lors d’une embuscade meurtrière fin juillet, dans le nord du pays, jurant que « d’autres » étaient « à venir ».

Bamako avait fustigé une « agression flagrante », estimant que les actions de Kiev « violaient la souveraineté du Mali » et « dépassaient le cadre de l’ingérence étrangère ».

Dans la foulée, le Niger avait annoncé à son tour la rupture « avec effet immédiat » de ses relations avec l’Ukraine, accusant ce pays de soutenir le terrorisme dans la région, tandis que l’ambassadeur du Burkina Faso en Russie affirmait à TASS qu’il n’existait « quasiment aucune relation diplomatique » entre son pays et le régime de Kiev.

Le 19 août, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à condamner « fermement » le soutien « ouvert » et « assumé » de Kiev au « terrorisme international » au Sahel. Les trois nations sahéliennes sont confrontées à une montée des groupes terroristes et des mouvements rebelles qui menacent leur sécurité.

Source: https://rtenafrique.tv

Commentaires via Facebook :