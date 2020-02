Dans la nuit du 6 au 7 février, la force Barkhane en collaboration avec l’armée malienne a conduit une opération conjointe de grande en vergeure dans le Liptako-Gourma qui a permis à la neutralisation d’une trentaine de djihadistes et la destruction d’importants matériels.

L’annonce a été faite par le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l’état-major français lors de sa traditionnelle point de presse.

Cette opération conjointe entre Barkhane et l’armée malienne qui a abouti à la neutralisation d’une trentaine de djihadistes entre le Mali, le Burkina et le Niger s’inscrit en ligne droite des conclusions du sommet de Pau tenu le 13 janvier dernier et qui indique la création d’une opération militaire conjointe et la concentration des efforts militaires sur la zone des trois frontières.

Dans cette opération menée entre le 6 et 7 février dans le Liptako-Gourma, Barkhane et FAMa ont fait sortir l’artillerie lourde parmi lesquelles on peut citer le drone Reaper, une patrouille de Mirage 2 000 ainsi qu’un hélicoptère Tigre.

Dans son point de presse, Frédéric Barbry refuse de donner un dénombrement clair et précis des terroristes qu’ils ont neutralisés, ni sur les blessés ou capturés. Il a préféré les regrouper sous les termes génériques “neutralisation”.

Depuis la mort de treize soldats français en novembre dernier, au nord Barkane multiplie davantage les actions sur le terrain en augmentant ses effectifs de 4 500 à 5 100 hommes d’ici fin février. Une stratégie de la France pour inverser le rapport de force sur le terrain.

Ousmane M. Traoré

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :