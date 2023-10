Mali : La Paroisse de Mandiakuy échappe à une attaque terroriste

Dans la nuit 27 octobre 2023 entre 21h et 22h dans le cercle de Tominian, village de Mandiakuy à 45km de Tominian, il nous a été rapporté que des hommes armés non identifiés (Hani) ont fait irruption à la mission catholique qui est la paroisse de Mandiakuy .

Heureusement, il semblerait que tous les prêtres étaient absents au moment de l’attaque terroriste. Furieux les Hani de ne trouver personne, ils ont causé des dégâts matériels que nous avons pu constater à travers les photos reçues et des impacts de balles constatés sur un véhicule Toyota et le chien du Prête Pierre Corneille Dakouo abattu.

Il faut noter que c’est la première fois que les GAT s’attaquent à des religieux à Mandiakuy dont la plupart des populations sont des chrétiens et sa paroisse est considérée la plus grande église du Mali inscrit dans le patrimoine national par le Ministère de la Culture.

En savoir sur l’Église de Mandiakuy

L’Église de Mandiakuy est un bâtiment de forme rectangulaire, édifié sur un espace mesurant 57,60 mètres de long sur 32 mètres de large pour une capacité d’accueil estimée à 3000 fidèles.

En s’implantant à Mandiakuy, l’église s’est focalisée surtout sur les œuvres éducatives et sociales, telles que l’école, la famille et la santé. A juste titre. Car la foi chrétienne est cultuelle, voire, inévitablement culturelle, dès lors qu’elle s’exprime, se vit et se pratique dans les mœurs et les mentalités, dans les langages et les symboles des communautés.

Ainsi, l’Église s’est donnée comme tâche de relayer la Parole de Dieu à travers les symboles qui parlent aux communautés locales, et en faisant sans cesse référence à leur culture et aux valeurs culturelles dans lesquelles ils se reconnaissent.

En raison de ses valeurs historiques, socioculturelles, esthétiques et religieuses ci-dessus évoquées, l’Église de Mandiakuy a été inscrite à l’inventaire du Patrimoine Culturel National par la Décision N° 0444 / MC – SG du 07 mai 2001 et classée dans le Patrimoine Culturel National par Décret N°2014-0947/P-RM du 31 décembre 2014.

L’Église de Mandiakuy, de par sa grandeur et son style architectural, domine l’aire culturelle Buwa et communautés voisines du Mali et de Nouna au Burkina Faso. Le style de construction des bâtiments de la communauté chrétienne (catholiques et protestants) et même des bâtiments administratifs des localités de Mandiakuy et de Nouna (Burkina Faso) reflète aujourd’hui l’Église de Mandiakuy. Aujourd’hui, le classement de l’Église de Mandiakuy dans le Patrimoine Culturel National a contribué à davantage la valoriser au profit aussi bien des populations locales que des pouvoirs publics par sa fréquentation par les fidèles chrétiens, et son intégration dans un circuit de visites touristiques national et sous-région.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

