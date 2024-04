Mali : Un groupe armé fait reddition aux FAMa avec leurs équipements de combats à Aguelhoc (Kidal)

L’état-major général des Armées a informé ce lundi l’opinion publique via un communiqué de la reddition aux Forces armées maliennes (FAMa) le 28 avril à Aguelhoc dans la Région de Kidal d’un important groupe d’hommes armés.

La hiérarchie militaire précise que ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements constitués de cinq véhicules, des armements y comprenant des mitrailleuses, des munitions et divers équipements militaires.

L’état-major général des Armées rassure ses bonnes dispositions en cours du traitement et de la gestion de ces hommes et des équipements réceptionnés. Il salue cette initiative salvatrice, preuve de la prise de conscience des Maliens poussés et entraînés dans un combat inutile contre la Nation mère dont il ignore les desseins.

Rappelons que les populations avaient quitté Kidal à cause des hostilités déclenchées par les Groupes armés terroristes (GAT) et criminels qui contrôlaient la ville avant sa reprise par les FAMa courant le mois du novembre dernier. Grâce à sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, le gouvernement s’est également engagé à répondre efficacement aux besoins fondamentaux des citoyens. C’est pourquoi depuis sa prise de fonction le mercredi 13 décembre dernier, le gouverneur de la 8ème région administrative, le général de division Elhadji Gamou, n’a arrêté d’appeler les populations déplacées à regagner leurs localités d’origine en toute sérénité. .

C’est dans le même ordre d’idées que le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a offert le lundi 15 avril, un équipement important au gouvernorat de la Région de Kidal. Cela, pour rendre effectif le retour de l’administration et des services sociaux de base dans les zones reconquises. Au cours de cette cérémonie de remise, le général de division Elhadji Gamou a demandé à nouveau à tous les agents de l’Etat de regagner leurs postes dans la région. « Il faut que tout le monde retourne pour servir l’Etat. À partir du moment où l’administration et le gouverneur sont sur place, personne n’a le droit d’être absent », at-il déclaré sans ambages. Et de renouveler son appel aux cadres, aux enseignants et aux chefs des services de faire leur retour dans la localité pour qu’ensemble, ils puissent relever les défis.

Souleymane SIDIBE

