Audience au CESEC : Le Directeur général de l’AMAP reçu par Yacouba KATILE

Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, monsieur Yacouba KATILE, a reçu en audience, ce jeudi 13 mars, une délégation de l’Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMAP), conduite par son Directeur Général, monsieur Alassane SOULEYMANE. Les échanges ont porté essentiellement sur la situation actuelle de l’AMAP, la nouvelle dynamique impulsée par le Directeur Général et les perspectives de collaboration entre les deux structures.

« Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est l’un des piliers de l’architecture institutionnelle. Nous avons dressé la situation que souffre l’AMAP qui demeure résilient. Nous avons réitéré notre disponibilité à accompagner l’institution en termes de visibilité », a déclaré au patron du CESEC, le Directeur de général de l’AMAP, qui a pris fonction en Octobre 2023.

M Alassane SOULEYMANE a expliqué au Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, que cette initiative participe de la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de promotion de son Agence. Ainsi le CESEC constitue la première étape de la série de visite de l’AMAP auprès des Départements ministériels et des Institutions de la République.

En retour, le Président du CESEC, M. Yacouba KATILE, a félicité la Direction de l’AMAP pour cette heureuse initiative. « Nous avons aussi besoin de vous pour donner plus de lumière à nos activités », a-t -il indiqué. A son visiteur du jour, le Président de l’Assemblée consultative, a réitéré l’accompagnement de la 7e institution.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication du CESEC

Commentaires via Facebook :