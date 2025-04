Recueil 2025 des attentes des besoins et des problèmes de la société Le CESEC à l’écoute de nos compatriotes établis aux Emirats Arabes Unis

Dans le cadre de la mission de collecte des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l’extérieur, plus précisément, aux Emirats Arabes Unis, une mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel, conduite par le Président de l’Institution, M. Yacouba KATILE, a séjourné du 15 au 17 avril dernier, à Abu Dhabi et à Dubaï. Les différentes rencontres ont enregistré la participation de l’Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Mali auprès des Emirats Arabes Unis, Son Excellence, Madame Dieminatou SANGARE et un nombre important de la communauté malienne.

Les préoccupations recensées ont trait entre autres aux difficultés relatives à l’obtention des documents administratifs à caractère d’État civil, l’insertion socioprofessionnelle des enfants issus de l’immigration, difficultés pour les étudiants de poursuivre le troisième cycle, l’insuffisance d’un cadre pouvant faciliter les investissements de la diaspora dans le pays d’origine, le Mali et l’absence de répertoire pour recenser l’intelligentsia malienne établie à l’extérieur.

« Il me plaît de rappeler que ces rencontres participent de l’exécution des dispositions de l’article 165 de la constitution qui investit le Conseil économique, social, environnemental et culturel, de la mission de collecte et d’élaboration des attentes, des besoins et des problèmes de la société », a expliqué Yacouba KATILE, Président du CESEC. Et ce, avant d’ajouter qu’: « au-delà de la dimension constitutionnelle, c’est l’occasion de vous témoigner que les plus hautes autorités comptent sur vous, afin de continuer à apporter votre pierre si précieuse, à l’édification du pays ». M. KATILE a, ensuite affiché son satisfecit pour la qualité du déroulement des travaux. Son Excellence, Madame Dieminatou SANGARE, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à la délégation du CESEC pour le choix porté sur sa juridiction.

Il faut rappeler que cette mission intervient après celles des 19 régions administratives et district de Bamako. Après les Emirats arabes unis, la mission a mis le cap sur l’Arabie Saoudite pour le même exercice.

Baba Bourahima CISSsE

Service Communication CESEC

