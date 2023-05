Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, Monsieur Yacouba KATILE, a présidé ce mardi 16 mai, dans les locaux du Conseil National du Patronat, la réunion de synthèse du Recueil annuel 2023 des attentes, des besoins et des problèmes des populations du District de Bamako.

La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du Directeur de Cabinet du Gouverneur du District de Bamako, M.Dieudonné SANGARA, M.Bakary NIARE 1er adjoint au Maire de la Commune IV , ainsi que les représentants des services techniques de l’Etat , des autorités coutumières et religieuses et les organisations de la société civile .

Du 08 au 12 mai dernier, les délégations du Conseil Economique, Social et Culturel ont sillonné l’ensemble des six communes du District, en vue de recenser les attentes, les besoins et les problèmes des populations de ladite localité, conformément aux disposions de l’article 107 de la constitution. Il s ’agit à travers cette rencontre de faire la synthèse des travaux au niveau Région (District). Au regard de l’importance de l’exercice, le Directeur de Cabinet du Gouverneur, a exhorté les participants à accorder aux travaux, un vif intérêt. Le 1er adjoint au Maire de la CIV du District de Bamako, M.Bakary NIARE , a tenu à saluer le CESC pour la constance dans les missions d’élaboration du recueil . Au nom du Maire de la CIV, il a exprimé sa reconnaissance au Président du CESC pour avoir porté le choix sur sa commune afin d’abriter un tel événement heureux. Le Président du CESC,Monsieur Yacouba KATILE a expliqué dans son mot d’ouverture, que la mission d’élaboration du recueil est consacrée par les dispositions de l’article 107 de la constitution. Il a rappelé que le même exercice s’est tenu dans les régions administratives du Mali, ainsi qu’auprès de nos compatriotes établis à l’extérieur notamment ceux résidant en Algérie, au Maroc et au Canada.

Le Président KATILE a indiqué que l’ensemble du document du recueil sera finalisé à la faveur de la prochaine session de la huitième institution, prévue pour le 1er lundi du mois de juin conformément aux textes constitutifs du Conseil.

Il faut noter qu’aux termes des dispositions de l’article 107 de la loi fondamentale, les destinataires du Recueil sont : le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale.

En outre, le Recueil annuel des attentes des besoins et des problèmes de la société civile, est un outil capital qui inspire l’élaboration et la planification des politiques publiques.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

