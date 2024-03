Emmanuel Macron a annoncé, à Marseille, le lancement d’une “opération sans précédent” destinée à “porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues” qui gangrènent la deuxième ville de France. Il a notamment promis de “mener la vie impossible aux familles de guetteurs”. Des propos qui passent plutôt mal auprès d’associations locales.

“À Marseille et dans d’autres villes de France, c’est une opération sans précédent que nous avons lancée pour porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues, assurer l’ordre républicain, faire ‘place nette’”, a déclaré sur le réseau social X le président français lors de sa visite surprise dans la cité méditerranéenne. Elle intervient alors que plusieurs coups de filet ont eu lieu récemment au sein des deux principaux gangs – “DZ Mafia” et “Yoda” se disputant le contrôle du trafic de stupéfiants dans la deuxième ville de France.

“Le but, c’est d’essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s’en aillent”, a expliqué le chef de l’État aux habitants de la cité de la Castellane deux semaines après le cri d’alarme de magistrats qui avaient demandé un “plan Marshall” pour sauver la ville du sud-est de la France du narcobanditisme.

La guerre de territoires pour le contrôle des juteux points de deal a ensanglanté la cité méditerranéenne comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées dont quatre victimes collatérales, et 123 personnes blessées. “Oui, la drogue est notre ennemi” et les forces de l’ordre “vont pendant des semaines pilonner le territoire”, a juré Emmanuel Macron, sans citer de ville précisément.

“Totalement fou”

“Il y a des cas où vous avez des familles, souvent d’ailleurs des mamans seules qui sont totalement débordées. Là, il faut les aider et les accompagner”, commente Emmanuel Macron. “Après, il y a des familles qui connaissent le cas et qui ferment les yeux et qui en quelque sorte s’en contentent. Selon lui, il faut “rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres et qui sont aussi des victimes de ces trafics.”

“C’est totalement fou de mettre dans le même panier toute une fratrie et un dealer”, s’insurge Hassen Hammou, cofondateur du collectif Trop jeune pour mourir et porte-parole d’EELV en Provence-Alpes-Côte d’Azur, auprès de nos confrères du Figaro. “C’est même irresponsable. Personne n’est jamais habitué au trafic. Ce n’est pas vrai (..) C’est vraiment aberrant et le président de la République fait totalement fausse route.”

Entre lundi et mercredi, 22 kilos de stupéfiants ont été saisis, a indiqué Pierre-Edouard Colliex, préfet de police du département, affirmant que les opérations vont “continuer pendant des semaines”.

Source: https://www.7sur7.be/

