Achraf Hakimi est innocent, tout a été inventé

Depuis quelques jours Achraf Hakimi est au coeur des rumeurs concernant son divorce. Le défenseur international marocain du PSG aurait masqué à son épouse le fait qu’il avait donné sa fortune à sa mère afin d’éviter une rupture coûteuse. Mais tout cela ressemble de plus en plus à un mensonge monté de toutes pièces.

C’est un média ivoirien qui la semaine passée a enflammé les réseaux sociaux en affirmant que dans le cadre de son divorce avec Hiba Abouk, Achraf Hakimi avait réservé une mauvaise surprise à cette dernière. En effet, pour ne pas avoir à trop payer à sa compagne, le récent demi-finaliste du Mondial 2022 avait donné l’ensemble de ses biens à sa maman.

Une manière osée de cacher la réalité de sa fortune, qui a provoqué la joie d’une partie des fans d’Hakimi, et la désolation de ceux qui ne comprennent pas l’attitude supposée du joueur du Paris Saint-Germain, lequel gagne 1 million d’euros par mois et a tout de même eu deux enfants avec Hiba Abouk. Cependant, plus les jours passent et plus tout cela ressemble à une mauvaise blague. Sur Linkedin, un enseignant de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l’intelligence artificielle, démonte tout cela.

Hakimi aurait pris un risque fou pour un divorce low cost

Revenant sur ce supposé tour de magie d’Achraf Hakimi, Omar El Adlouni est clairement convaincu que c’est une fake news dans toute sa splendeur. « Pourquoi cette information ne peut-elle PAS être vraie ? Pour simplifier, il existe deux grands types de régimes matrimoniaux. Le régime de la communauté réduite aux acquêts : il s’agit du régime légal de la majorité des pays européens, dont la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, pays où a résidé Hakimi pendant les 10 dernières années. Si le couple avait adopté ce régime de mariage, cela signifie tout simplement que tout ce qui a été acquis durant le mariage par l’un des époux est partagé en cas de divorce (comptes bancaires quelque soit le titulaire, biens immobiliers, etc). Le régime de séparation de biens : Hakimi aurait pu faire un contrat de mariage qui aurait stipulé qu’il sera l’unique bénéficiaire de la fortune et des biens en cas de divorce, mais sa femme serait forcément AU COURANT (vu qu’elle aurait signé le contrat devant un notaire), et il n’aurait pas intérêt à mettre sa fortune au nom de sa mère (à part s’il veut la partager avec le fisc) », explique dans un premier temps l’enseignant avant d’aller plus loin.

En effet, si Achraf Hakimi avait tout de même été tenté de jouer à ce petit jeu dangereux, le risque aurait été grand pour le défenseur marocain, déjà mis en examen dans une affaire de viol en France. « Deux cas de figure : 1 – Il l’aurait fait avant le divorce : dans ce cas sa femme aurait été au courant, et il paierait jusqu’à 45% d’impôts dans le cadre du régime sur les donations (ce qui est COLOSSAL quand on connaît la taille de la fortune de Hakimi). 2 – Il l’aurait fait après la requête du divorce, et dans ce cas, il serait passible de 5 ans de prison et 75,000 euros d’amende », explique, sur le réseau social professionnel, Omar El Adlouni, qui précise avoir utilisé l’IA, sa spécialité, pour démonter ce qu’il est affirme être une information totalement bidon sur Achraf Hakimi

