Alpha Condé écrit au président burundais: ‘’ la disparition du président Pierre Nkurunziza laisse un grand vide ‘’

Le président Alpha Condé a adressé une correspondance à son homologue du Burundi le président par intérim Pascal Nyabenda, suite a la disparition du président Pierre Nkurunziza, le lundi 8 juin dernier.

Dans cette lettre, le président guinéen dit être profondément consterné suite à ce décès qui pour lui laisse un grand vide au peuple burundais. « Je suis profondément consterné par la triste nouvelle du décès de Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, président de la République de Burundi, survenu le lundi 8 juin à l’âge de 55 ans », a-t-il noté dans sa correspondance.

Selon Alpha Condé, « le président Pierre Nkurunziza était un éminent homme d’Etat et dirigeant avisé. Sa disparition laisse un grand vide dans l’arène politique burundaise et en cette douloureuse circonstance, au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu’à son nom propre, je présente mes sincères condoléances au président burundais par intérim, au peuple frère du Burundi et particulièrement à la famille éplorée », a adressé le président guinéen.

L’ex-président burundais, qui avait renoncé à se représenter après quinze ans au pouvoir, est mort à l’âge de 55 ans, probablement du coronavirus, alors qu’il avait nié la possibilité d’une épidémie dans le pays. Depuis 2005, il avait imposé un règne de la terreur.