L’hôtel Salam de Bamako abrite depuis hier, jeudi 24 février 2022, l’Assemblée Citoyenne des Peuples de l’Afrique de l’Ouest (ACP-AO). Placée sous le thème : « Etat et perspectives de la Démocratie et de la Gouvernance dans l’espace Ouest Africain », cette rencontre organisée par l’Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine (UJPNA) a pour objectif de créer un cadre de réflexion pour une plus grande implication de la société civile Ouest Africaine dans les efforts de gouvernance démocratique, de paix et sécurité.

La rencontre de trois jours a enregistré la présence du Président de l’Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine (UJPNA), Mahamadou Diouara ; de l’ancien ambassadeur malien, Mohamed Mahamoud El Oumrani ; du vice Président du RECOTRADE (Réseau des communicateurs traditionnels pour le développement), Amadou Dagamaïssa ; des responsables des organisations de la civile malienne ; des délégations venues de la Guinée Conakry, de la Côte d’Ivoire, du Niger et de bien d’autres pays.

Après les mots de bienvenue du vice-président du RECOTRADE, Amadou Dagamaïssa, le Président de l’Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine (UJPNA), Mahamadou Diouara, a fait savoir que l’UJPNA est une Association à but non lucratif, non confessionnelle et apolitique créée le 14 juin 2008 par des jeunes étudiants africains à l’université de Bamako. Avant de rappeler que le contexte de sa création était marqué par une série de crises dans les pays d’Afrique, notamment les rebellions aux Nords du Mali et du Niger, au Tchad, en Côte d’Ivoire, ainsi que dans plusieurs pays d’Afrique centrale.

Selon lui, l’Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine « UJPNA », à travers cette rencontre, ambitionne de mobiliser les figures de proue de la société civile des différents Etats de l’Afrique de l’Ouest en vue de poser le cadre d’une réflexion permanente pour une action citoyenne au service de la qualité de la gouvernance démocratique dans l’espace Ouest Africain. Il a indiqué que l’objectif général de l’Assemblée Citoyenne des Peuples de l’Afrique de l’Ouest est de créer un cadre de réflexion pour une plus grande implication de la société civile Ouest Africaine dans les efforts de gouvernance démocratique, de paix et sécurité.

Par ailleurs, il a souhaité la nécessité de concilier l’action publique avec la demande des citoyens. Selon lui, l’espace régional est sous le prisme de l’instabilité. A cet effet, il a invité les uns et les autres à œuvrer pour que le continent africain « sorte de cette instabilité chronique ». Dans l’espace sous-régional, Mahamadou Diouara a souhaité le dialogue entre le peuple et l’élite.

Le Président de l’Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine (UJPNA), Mahamadou Diouara, préconise des solutions africaines aux problèmes africains. Enfin, il a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement malgré la pandémie du covid 19 et l’embargo imposé au Mali par l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

Aguibou Sogodogo

