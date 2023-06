Joe Biden a estimé lundi qu’il était «trop tôt pour tirer des conclusions définitives» après la rébellion avortée menée par le chef du groupe Wagner en Russie ce week-end, et ajouté qu’il était «important» que les Occidentaux restent «complètement coordonnés». «Nous n’étions pas impliqués. Nous n’avons rien à voir avec ces événements», a encore dit le président américain en faisant référence en particulier à l’Otan, avant d’ajouter: «Il s’agissait d’un problème interne à la Russie.»

Il a assuré que les Américains et leurs alliés ne voulaient «donner aucun prétexte (au président russe Vladimir) Poutine pour accuser les Occidentaux et pour accuser l’Otan». Il est «important» que les Occidentaux restent «complètement coordonnés», a-t-il d’ailleurs dit, rappelant qu’il s’était entretenu samedi avec plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, et indiquant qu’il comptait leur parler à nouveau lundi. Joe Biden entend aussi rester en «contact constant» avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a parlé dimanche pour l’assurer du soutien des Etats-Unis.

AFP –Seneweb.com

Commentaires via Facebook :