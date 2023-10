BRICS: il faut créer une monnaie commune pour changer l’ordre mondial, selon un ex-ministre algérien

Mais dès lors qu’ils ont touché à la Russie, souligne M. Benouari, “ils ont déclenché par leur arrogance et leur aveuglement un cataclysme économique, mais aussi financier et monétaire, qui se manifeste aujourd’hui à travers les ambitions des BRICS et des pays qui les ont rejoint dernièrement lors du sommet de Johannesburg, comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, de se défaire du diktat du dollar américain. Tous ces pays se demandent actuellement si eux-mêmes ne risquent pas de se retrouver dans la même situation que la Russie, en cas de désaccord avec les États-Unis sur un quelconque sujet, et de voir leurs fonds de réserve en dollar ou en euro confisqués, suite à des sanctions instaurées par les Occidentaux à leurs égards”.