Chassée du Niger, l’armée américaine en opération de séduction en Côte d’Ivoire

Le commandant militaire des forces américaines en Afrique, le Général Michael Langley a été reçu lundi en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Selon la présidence ivoirienne, les échanges avec le Général Langley, Commandant d’AFRICOM, ont porté sur la coopération et le partenariat en matière de sécurité entre le Commandement Militaire des États-Unis pour l’Afrique et la Côte d’Ivoire, et les voies et moyens à explorer en vue de les renforcer davantage ; notamment dans les domaines du renseignement et de la formation, de manière à faire face efficacement à la problématique de la sécurité non seulement en Côte d’Ivoire, mais également au niveau de la sous-région.

Par ailleurs, le Commandant d’AFRICOM a profité de cette rencontre pour féliciter le Chef de l’État et le peuple ivoirien pour la parfaite organisation de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN 2023), avec plus de deux milliards de téléspectateurs à travers le monde, et surtout pour le sacre de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, les ‘’Éléphants’’.

Cette visite, qui intervient en plein processus de départ des forces américaines du Niger, suscite des débats. De sources officieuses, les Etats-Unis tentent de se repositionner dans la sous-région. Les plus d’un millier de soldats sur le départ du Niger ne rentreront pas tous à Washington.

Certains seront redéployés dans un pays dont le nom n’a pas encore filtré. Il faut rappeler que la Côte d’Ivoire abrite une importante base militaire française. Peut-être que les Américaines tenteront aussi de se frayer un chemin, trop tôt pour le dire.

