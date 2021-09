Cinq mois après son enlèvement, le journaliste Olivier Dubois toujours otage au Mali

Cela fait cinq mois ce 8 septembre que notre confrère, le journaliste français Olivier Dubois, est retenu en otage au Mali. En cette douloureuse journée, comme régulièrement tous les 8 de chaque mois, RFI a proposé à sa famille de diffuser des messages à l’attention d’Olivier Dubois.

Dans une vidéo diffusée un mois après sa disparition, alors qu’il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali, il expliquait être aux mains du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, le Jnim, dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à al-Qaïda au Maghreb islamique.

Olivier Dubois est actuellement le seul otage français dans le monde. Il a été enlevé par un groupe jihadiste le 8 avril dernier alors qu’il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée le 5 mai sur les réseaux sociaux. Journaliste indépendant, Olivier Dubois, 46 ans, vit au Mali depuis 2015 et écrit régulièrement pour les journaux Libération, Le Point et Jeune Afrique.

Ce 8 septembre, quatre proches du journaliste lui envoient un message de soutien via notre antenne.

Olivier… Cinq mois de non droit, de liberté, de mouvements. une situation difficile pour toi, dans laquelle nous sommes tous impliqués. Et comme toi, nous faisons face, c’est notre devoir à tous : mère, soeur, enfant, amis, États, de faire le nécessaire pour te sortir de ce cauchemar le plus vite possible. Mais soyons honnêtes, sans l’aide des États français et malien, nous ne pouvons rien. Nous avons espoir que tu nous entendes, que les États français et malien agissent, s’occupent de ta situation le plus rapidement possible et te ramènent à ta famille, à tous ceux qui comptent pour toi et qui t’aiment. Je t’embrasse, mon fils.

