ABIDJAN, 8 avril (Xinhua) — Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a appelé à la “consolidation” des relations “excellentes” entre la Côte d’Ivoire et la France, lors d’une visite de travail lundi à Abidjan du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné.

Lors d’un point presse au terme d’un entretien avec son hôte au palais de la Présidence, Alassane Ouattara a évoqué les liens d’amitié et de coopération “particulièrement étroits et historiques” entre la Côte d’Ivoire et la France, et salué leur “renforcement” au cours de ces dernières années.

Le chef de l’Etat ivoirien s’est réjoui “des performances de l’économie ivoirienne et du climat social apaisé” dans son pays et a souhaité “la consolidation des excellentes relations” entre la Côte d’Ivoire et la France.

Il a réitéré ses remerciements envers la France pour son soutien à la Côte d’Ivoire dans plusieurs domaines, notamment économique, social, sécuritaire et éducatif.

Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a également salué les performances économiques de la Côte d’Ivoire avec la contribution des entreprises françaises et les progrès accomplis par le pays sur le plan des infrastructures, particulièrement l’avancée des travaux du métro d’Abidjan financé à hauteur de 1,77 milliard d’euros par la France.

M. Séjourné a évoqué les “nouvelles” relations entre la Côte d’Ivoire et la France basées sur un “partenariat équilibré” ainsi que les crises internationales et régionales.

“La diaspora est très active ici et en France pour créer des startups, des ponts entre nos deux peuples”, a-t-il noté, avant d’ajouter que “c’est le sens de l’histoire des nouvelles relations entre les deux pays : avoir des partenariats qui sont équilibrés, avoir une diaspora qui fait ce lien entre nos cultures et nos économies”.

Sur les questions internationales et régionales, le chef de la diplomatie française a salué le soutien du gouvernement ivoirien à la position française et européenne sur la crise en Ukraine ainsi que le rôle de la Côte d’Ivoire dans la stabilité de la sous-région ouest-africaine. Fin

Source: http://french.xinhuanet.com/

