Déstabilisation du Niger : troublantes révélations d’un ex agent secret français

Le bras de faire entre le Niger et la France se poursuit. Alors que le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait de ses troupes et de son Ambassadeur du Niger, les analystes sur le continent estiment que cette décision du président français n’est qu’une farce et que la France veut juste reculer pour mieux sauter. Dans une émission sur le media français LCI, avec pour thème, « France au Niger, une fin piteuse ou courageuse », Vincent CROUZET, expert en Géopolitique et ancien membre du service secret français, a confirmé cette hypothèse des analystes en indiquant d’une manière voilée que la France mène des opérations de déstabilisation au Niger. Il a également affirmé ouvertement que la France pourrait profiter du retrait de ses troupes et son ambassadeur pour continuer à déstabiliser clandestinement le Niger.

Ecoutons le Cette déclaration de Vincent Crouzet confirme également les accusations des pays du Sahel à l’égard de la France. A travers un communiqué, le gouvernement nigérien avait indiqué que la France en complicité avec trois pays de l’Afrique de l’ouest notamment, la cote d’ivoire, le Sénégal et le Benin planifient une intervention militaire au Niger. Lors de la 78e AG de l’ONU, trois pays ont accusé la France de déstabilisation et de soutenir le terrorisme en Afrique. Face à ces accusations multiples, l’ONU est restée muette. Source: https://www.toutafrica.com/

