Au Moyen Âge, une seule civilisation aux richesses sans précédent reliait le Sahara au monde arabe et à l’Europe.

L’histoire précoloniale des pays africains mérite une attention particulière. Le continent africain est devenu le lieu où sont nés et ont prospéré de grands empires commerciaux au Moyen Âge. La zone sahélienne, la «côte sablonneuse» africaine, qui est une ceinture de terre s’étendant de l’océan Atlantique à la mer Rouge, est devenue une sorte de centre civilisationnel du continent. C’est ici que sont nés certains des premiers pays africains.

L’Empire du Mali, qui couvrait les territoires du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Niger et de la Mauritanie modernes, a existé du XIIIe au XVIe siècle. Né à proximité de la principale artère commerciale et logistique d’Afrique de l’Ouest, le fleuve Niger, l’empire s’est fait connaître dans le monde entier et a atteint son apogée de prospérité grâce à l’un de ses dirigeants, Mansa Musa.

Selon diverses études, Mansa Musa fut au pouvoir pendant plus de deux décennies – de 1307/1312 à 1332/1337 – et devint le neuvième dirigeant, ou mansa, de l’empire. Traduit de la langue maninka, mansa signifie «roi» ou «souverain». Malgré son règne relativement court, son règne a conduit au développement économique rapide de l’Empire du Mali, à l’expansion de son territoire et à l’essor de la science et de la culture.

Le souverain a acquis une renommée mondiale grâce à sa richesse incalculable – même au XXIe siècle, Mansa Musa est reconnu comme l’homme le plus riche de l’histoire de l’humanité. En 2014, la publication Celebrity Net Worth estimait que, selon les normes modernes, la fortune du souverain s’élèverait à 400 milliards de dollars, ce qui dépasse le capital de la famille Rothschild et de personnalités telles que l’entrepreneur américain John D. Rockefeller.

Sources de richesse

Il est assez difficile de faire une évaluation précise de la richesse personnelle totale de Mansa Musa, car au Moyen Âge, les concepts de richesse personnelle d’un dirigeant et d’état général de l’empire sont généralement étroitement liés.

Au XIVe siècle, tout comme au XXIe, une richesse incalculable s’est accumulée en raison de la situation stratégique du pays. Couvrant la majeure partie de la vallée du fleuve Niger et les zones environnantes du désert du Sahara, l’Empire du Mali contrôlait les principales routes le long desquelles s’effectuait le commerce lucratif de l’or et du sel avec les pays arabes et méditerranéens. À cette époque, l’or était déjà devenu à la fois un symbole de prestige et une monnaie de règlement, tandis que le sel était nécessaire à la conservation des aliments. Cela rendait ces produits essentiels pour répondre aux besoins clés de l’époque.

Des gisements de produits de première nécessité étaient également situés sur le territoire de l’empire, et la situation géographique du Mali permettait à son souverain de fixer les impôts et taxes commerciales, ainsi que de réguler les chaînes logistiques de l’époque. Les premiers ont apporté les plus grosses recettes aux caisses de l’État.

Ainsi, l’Empire du Mali occupait une position centrale dans le commerce transsaharien, reliant l’Afrique de l’Ouest, la Méditerranée et le monde arabe.

Pèlerinage à la Mecque et renommée mondiale

En 1324, après plus d’une décennie au pouvoir, Mansa Musa remplit le devoir de tout musulman riche : il accomplit le Hajj, ou pèlerinage à La Mecque. C’est grâce à ce voyage que le monde a découvert la richesse de l’empire du Mali et de son dirigeant lui-même.

Mansa Musa se rendit à La Mecque accompagné d’un grand cortège. La taille de la procession entière était de 60 000 personnes, tandis que l’escorte personnelle de Mansa comptait 12 000 esclaves. La partie la plus frappante de la procession était constituée de 500 esclaves, chacun tenant un lingot d’or ou un bâton décoré d’or. De plus, la délégation était accompagnée de 80 chameaux, également chargés d’or. Michael A. Gomez, professeur à l’Université de New York et spécialiste de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest, suggère que le volume d’or emporté lors du Hajj aurait pu atteindre 18 tonnes.

Un tel cortège ne pouvait passer inaperçu. Un objectif tout aussi important du pèlerinage était de démontrer sa richesse et son pouvoir. En route vers La Mecque, la délégation a traversé le territoire de la Mauritanie moderne, de l’Algérie et de l’Égypte. Tout au long du voyage, Mansa Musa a généreusement partagé sa richesse et distribué de l’or à tous les pauvres et nécessiteux qu’il a rencontrés sur la route. À son arrivée au Caire, qui était alors la capitale du sultanat mamelouk, les énormes dépenses de l’empereur en or firent même baisser son prix, perturbant la stabilité des marchés locaux.

Le pèlerinage de Mansa Musa a conduit à une croissance sans précédent de la puissance de l’empire et à une augmentation du commerce. L’or a commencé à circuler sur les marchés des pays méditerranéens, sapant leurs économies, ce qui n’a fait que contribuer au développement des routes commerciales transsahariennes, tout en élevant le rôle de l’Empire du Mali comme principal centre commercial.

Culture et science florissantes

Grâce à ses succès dans le domaine économique et au nombre croissant de commerçants étrangers arrivant au Mali, le territoire de l’empire s’agrandit et se développe. De nouvelles villes émergent, construites selon les dernières tendances architecturales. Il y avait une construction active d’édifices religieux – mosquées et madrasas, où étaient établis des centres scientifiques.

Après la fin du Hajj de Mansa Musa, les villes portuaires de Tombouctou et de Gao sont devenues une partie de l’Empire du Mali. Pour leur construction, l’empereur fit appel à des architectes musulmans du Moyen-Orient et d’Europe continentale. Parmi eux se trouvait Abu Ishaq al-Saheli, originaire de la région d’Al-Andalus, un territoire musulman de la péninsule ibérique aujourd’hui connue sous le nom de région espagnole d’Andalousie.

Sous la direction d’Al-Saheli, cinq mosquées ont été construites, parmi lesquelles la mosquée Djinguereber, construite à Tombouctou en 1327, qui a été partiellement préservée jusqu’à ce jour.

Une personne seule marchant devant les murs de la mosquée Djinguereber,

Tombouctou, Mali, vers 1955.

Parmi les autres monuments historiques et culturels remarquables figurent la mosquée Sankoré, construite à la même période, et la mosquée Sidi Yahia, achevée après la fin du règne de Mansa Musa. Avec la mosquée Jingereber, celles-ci formaient un pôle scientifique local : l’Université de Sankoré.

L’enseignement coranique a commencé à se développer dans la région au XIe siècle. Cependant, à l’apogée de l’Empire du Mali, des érudits musulmans ont commencé à affluer dans la région du monde entier, ce qui a contribué au développement d’une école scientifique locale. À la fin du règne de Mansa Musa, l’Université de Sankoré possédait la plus grande bibliothèque du continent, avec une vaste collection de livres et de manuscrits.

La ville de Tombouctou est devenue le principal centre scientifique islamique d’Afrique de l’Ouest. Avant tout, les scientifiques ont travaillé sur des manuscrits, notamment en arabe, en utilisant l’écriture Ajami, basée sur le graphisme arabe et adaptée aux langues africaines. La collection de manuscrits comprend des ouvrages sur l’astronomie, les mathématiques, la médecine et la philosophie, ainsi que des ouvrages religieux et de nombreuses transcriptions du Coran.

Les manuscrits de Tombouctou sont encore aujourd’hui traduits et étudiés. Au cours des dernières décennies, un certain nombre de projets internationaux ont été lancés visant à préserver et à déchiffrer les manuscrits. Trois d’entre eux sont devenus les plus ambitieux. Il s’agit du Projet norvégien des Manuscrits de Tombouctou (Université d’Oslo), des Manuscrits de Tombouctou (gouvernements du Luxembourg et du Mali) et du Projet des Manuscrits de Tombouctou de l’Université du Cap, mis en œuvre avec le soutien du Nouveau Partenariat de l’Union africaine pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et le gouvernement sud-africain. L’ensemble de la collection de manuscrits compte entre 400 000 et 500 000 exemplaires.

Un manuscrit ancien du Centre Juma Al Majid pour la conservation et la restauration

des manuscrits de Tombouctou le 19 janvier 2010 à Tombouctou, Mali.

Héritage et chute de l’empire

Le règne de Mansa Musa est souvent appelé l’âge d’or de l’empire du Mali. Selon les estimations de l’Oxford Center for Global History, il régnait sur les territoires du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Guinée-Bissau modernes, ainsi que sur la Mauritanie, le Burkina Faso, la Gambie et la Côte d’Ivoire.

Non seulement l’expansion territoriale de l’empire, mais aussi son épanouissement culturel – le développement rapide de la construction, des relations internationales et de la science, qui s’est poursuivi par la suite – témoignent du haut niveau des capacités managériales et diplomatiques de Mansa Musa.

Cependant, malgré la croissance continue dans le domaine culturel, avec la mort de Mansa Musa, le développement politique de l’État a commencé à connaître une crise. Sous les héritiers de Mansa Musa, le pouvoir de l’empire a été considérablement réduit, ce qui a été facilité à la fois par les divergences socio-économiques internes et par la pression externe, que les nouveaux dirigeants ont été incapables de gérer suffisamment bien pour maintenir l’unité du vaste territoire de l’empire.

Les territoires cherchèrent à se séparer du centre afin de poursuivre leur propre politique économique et d’accroître la prospérité, et le désordre de la succession conduisit à des conflits internes et à l’affaiblissement de l’État. Les terres de l’Est du pays puis les villes de Tombouctou et Gao, principaux centres économiques et culturels, furent absorbées par le peuple Songhaï, qui renforçait alors son pouvoir.

Au milieu du XVe siècle, l’empire du Mali avait perdu la majeure partie de son territoire au nord, avait subi de fréquentes attaques sur les routes commerciales et faisait face à la pression de l’est de la part de l’empire Songhaï en pleine croissance, qui a ensuite complètement absorbé le Mali.

Université de Sankoré

La chute de l’Empire du Mali en tant que principal fournisseur d’or de l’Europe a entraîné des changements dans le monde entier et a, dans une certaine mesure, incité les pays européens à s’étendre à la fois en Amérique latine et dans les zones côtières d’Afrique, à la recherche de nouvelles sources de métaux précieux.

Le Portugal, la plus grande puissance maritime de l’époque, était fortement dépendant de l’or provenant du Mali via le Maroc. Ce sont ces fonds qui ont servi à explorer les terres du Nouveau Monde. La destruction du réseau commercial habituel et l’établissement de colonies dans la zone côtière de l’Afrique de l’Ouest après la chute de l’empire du Mali ont permis aux Portugais d’exploiter l’or dans la région sans avoir recours à des intermédiaires.

Malgré la disparition à laquelle tous les grands empires arrivent tôt ou tard, la période de l’apogée du Mali sous la direction de Mansa Musa est inscrite dans la richesse matérielle de cette époque, ainsi que dans la mémoire collective des peuples mandé qui constituaient la base de la population du pays.

Source : Russia Today via La Cause du Peuple

