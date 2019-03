Sur invitation de Sa Majesté Roi Mohammed VI, le Pape François effectuera une visite officielle de 48 heures au Royaume du Maroc, après la visite du Pape Jean Paul II, il y a 34 ans. L’avion de Sa Sainteté Pape François atterrira à l’aéroport Rabat-Salé ce samedi aux environs de 14 heures (Heure locale) où il sera accueilli par Sa Majesté le Roi Commandeur des Croyants Mohammed VI, que Dieu l’assiste, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

C’est à l’esplanade de la Mosquée Hassan que se déroulera l’accueil officiel du Pape où il prononcera un discours à l’occasion tout comme Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ensuite, ce sera la visite du Mausolée Mohammed V. Là, le Saint-Père posera des gerbes de fleurs sur les tombes de Feu Mohammed V et de Feu Hassan II, en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed.

Un tête-à-tête est également prévu au Palais Royal entre les deux personnalités. Elles profiteront de cette belle occasion pour échanger des cadeaux.

Au menu de la journée, le Pape François, accompagné d’une forte délégation, se rendra à l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, des Mourchidines et des Mourchidates. L’un des temps forts de cette visite sera la projection d’un documentaire sur l’Institut, le mot du ministre des Habous et des Affaires Islamiques ainsi que des témoignages. Il s’agit notamment d’un étudiant iman européen, d’une étudiante Mourchidate d’Afrique subsaharienne. Là, un spectacle musical sous forme de chants religieux musulmans, chrétiens et juifs. Une manière pour souhaiter la bienvenue au Pape François et sa délégation en terre marocaine.

Au cours de son séjour, Sa Sainteté le Pape François aura des rencontres avec des migrants régularisés subsahariens au siège de l’Association Caritas.

La journée du dimanche 31 mars sera aussi très riche en activité pour l’hôte de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle débutera par la visite du Centre Rural des Œuvres Sociales de la Commune rurale Mers El Khir, Témara où le Pape François saluant les bénéficiaires et leurs parents. Elle sera agrémentée par une prestation de la Chorale des enfants.

Rencontre avec les membres du Diocèse et le Conseil dans le presbytère de la Cathédrale de Saint-Père à Rabat est également dans le programme. Là, le Pasteur recevra le Saint-Père à travers une cérémonie religieuse privée.

Pour boucler en beauté cette visite historique, une messe est prévue au Complexe sportif Moulay Abdellah. Cela à travers un spectacle digne de ce nom. Au cours de cette rencontre, le mot de remerciement du Saint-Père sera lu publiquement par l’Archevêque de Rabat, qui mettra fin à cette visite officielle.

Après cette messe, le Pape François et sa délégation quitteront Rabat pour Rome.

El Hadj A.B. HAIDARA depuis Rabat, au Maroc

