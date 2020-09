États-Unis: Trump compare une bavure policière à un mauvais coup de golf

À un peu plus de trois mois de l’élection présidentielle américaine, le match est bel et bien lancé entre Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Le mois dernier, les deux hommes ont officiellement été intronisés candidats de leurs partis respectifs au terme de conventions amputées de leur public et de leur clinquant habituel, crise du coronavirus oblige.

Métaphore malvenue

Début septembre, alors que le climat social est toujours extrêmement tendu outre-Atlantique après la mort fin mai de George Floyd, cet Afro-américain tué lors d’un contrôle de police à Minneapolis, dans l’État du Minnesota, Joe Biden a violemment accusé l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Pour l’ancien vice-président de Barack Obama, Donald Trump a “fomenté” la violence qui a éclaté, affirmant que son “échec à appeler ses propres partisans à arrêter d’agir comme une milice armée” en fait un président “faible.”

Une charge à laquelle Donald Trump a répondu de manière plus que maladroite lors d’une interview accordée à la chaîne Fox News ce lundi. Interrogé sur le cas Jacob Blake, ce jeune homme noir touché de sept balles tirées dans son dos par des policiers fin août, le président américain a tenté de défendre le travail des forces de l’ordre dans une métaphore sportive qui a fait bondir ses détracteurs.

“Tirer sur le gars, tirer sur le gars dans le dos plusieurs fois, je veux dire, vous n’auriez pas pu faire quelque chose de différent? Tu n’aurais pas pu le combattre? Je veux dire, en attendant, il aurait pu chercher une arme et il y a un gros truc là. Ils se sont ratés, comme dans un tournoi de golf, ils manquent un putt (coup réalisé dans le green, zone à proximité du trou, ndlr) d’un mètre”, a-t-il expliqué, immédiatement repris par la journaliste Laura Ingraham, qui lui souligne que la comparaison est plus qu’inopportune.

Trump: You know a choker they choke. Shooting a guy in the back many times couldn’t you have done something different… in the meantime he might have been going for a weapon… but they choke just like in a golf tournament they miss a 3 foot putt…. pic.twitter.com/HkzEX9ghZj

— Acyn Torabi (@Acyn) September 1, 2020

Quelques secondes plus tard, Donald Trump a tenté d’éclaircir son propos.

“Vous pourriez être policier pendant 15 ans et tout d’un coup vous êtes confronté à ça, vous avez un quart de seconde pour prendre une décision. Si vous ne prenez pas de décision et que vous vous trompez, vous êtes mort. Les gens s’étouffent dans ces circonstances et ils prennent une mauvaise décision”, précise encore l’ancien magnat de l’immobilier.

Trump toujours à la traîne dans les sondages

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump est mis en difficulté par sa passion pour le golf. En mai dernier, ce dernier avait vivement été critiqué par Joe Biden pour s’être adonné à ce sport alors que le pays approchait des 100.000 morts du Covid-19. L’an passé, il s’était même fait installer un simulateur de golf au sein de la Maison-Blanche.

Reste que, cette nouvelle sortie ne devrait pas favoriser les affaires de celui qui est candidat à sa réélection. Selon un dernier sondage, Donald Trump est donné grand perdant face à Joe Biden pour le scrutin du 3 novembre prochain (43,4% contre 49,6 pour son adversaire).

Article original publié sur BFMTV.com

Commentaires via Facebook :