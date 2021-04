Funérailles de Deby, la France et les pays du Sahel s’inquiètent de la stabilité du Tchad

Aux funérailles vendredi d’Idriss Déby Itno à N’Djamena, le président français Emmanuel Macron et ses homologues des pays du Sahel ont promis vendredi leur soutien à la junte militaire dirigée par le fils du défunt président tchadien, pour préserver la “stabilité” de leur allié stratégique dans la lutte contre les jihadistes dans la région.

Idriss Déby, qui a mené le pays d’une main de fer pendant 30 ans, est mort lundi, selon la présidence tchadienne, à 68 ans, des suites de blessures au front dans le nord contre des rebelles. Ces mêmes rebelles, que l’armée dit avoir mis en déroute, ont juré de reprendre leur offensive sur N’Djamena.

Le fils du défunt Maréchal Déby, Mahamat Idriss Déby, général quatre étoiles à 37 ans et jusqu’alors commandant de la Garde républicaine, la garde prétorienne du régime, est le nouvel homme fort du Tchad, entouré de 14 des plus fidèles généraux de son père.

Il dispose des pleins pouvoirs mais a promis de nouvelles institutions après des élections “libres et démocratiques” dans un an et demi.

“Cher Idriss”

Pour de nombreux opposants régulièrement victimes d’intimidations et de violences, cette prise de pouvoir n’est rien d’autre qu’un “coup d’État institutionnel”. Durant 30 années, “des milliers de Tchadiens” ont subi “une répression terrible”, écrit vendredi la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), qui appelle l’Union africaine (UA) et la France “à tout mettre en oeuvre” pour “une transition menée par un gouvernement civil dans les plus brefs délais”.

Avant la cérémonie, M. Macron et les quatre autres chefs d’Etat du G5 Sahel, dont le Maréchal Déby assurait la présidence tournante et qui ont formé une force militaire soutenue par Paris pour combattre les jihadistes, ont témoigné au jeune général Déby leur “soutien commun au processus de transition civilo-militaire pour la stabilité de la région”, a fait savoir l’Elysée.

Une douzaine de chefs d’État étaient réunis sur la place de la Nation, au coeur de N’Djamena sous très haute sécurité, où le cercueil recouvert du drapeau tchadien est arrivé à bord d’un pick-up entouré de motards

Vingt-et un coups de canon ont été tirés et les honneurs militaires ont été rendus à celui qui avait été élevé au rang de Maréchal du Tchad le 11 août dernier.

L’opposition et des ONG internationales voient un signe dans la présence de M. Macron: la France, qui a sauvé militairement au moins à deux reprises le régime de feu Idriss Déby menacé par des rebelles, en 2008 et 2019, maintient son soutien à son successeur.

“La France ne laissera jamais personne, ni aujourd’hui, ni demain, remettre en cause la stabilité et l’intégrité du Tchad”, a promis M. Macron dans son oraison funèbre. “Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss (…) vous avez vécu en soldat, vous êtes mort en soldat, les armes à la main”, a-t-il poursuivi. Mais il a appelé le Conseil Militaire de Transition( CMT) présidé par son fils à promouvoir la “stabilité, l’inclusion, le dialogue, la transition démocratique”.

“ce qui ressort des consultations du président avec ses homologues, c’est la nécessité d’aller très vite dans une transition inclusive qui fasse de la place aux forces politiques”, commente une source dans l’entourage de M. Macron. “C’est la seule voie aujourd’hui car un processus purement militaire n’y arrivera pas”, ajoute-t-elle en concluant: “C’est le G5 Sahel et l’UA qui sont en première ligne, la France va jouer un rôle de garant”.

C’est au QG de Barkhane, la force antijihadiste française au Sahel, installé au Tchad, son plus solide allié contre les jihadistes dans la région, que les cinq chefs d’Etat du G5 Sahel et M. Macron se sont retrouvés après les funérailles vendredi pour des entretiens avec le général Marc Conruyt, commandant de Barkhane, a indiqué l’Elysée. Puis le président français s’est envolé pour Paris dans l’après-midi.

Menaces extérieure et intérieure

Vendredi, après les prises de paroles et une prière à la Grande Mosquée de N’Djamena, la dépouille d’Idriss Déby a été emmenée en avion à plus d’un millier de km, à Amdjarass, petit village non loin de sa ville natale de Berdoba dans l’extrême nord-est, où il sera inhumé au côté de son père.

Outre celle des rebelles, la menace pour le nouveau régime pourrait aussi venir de l’intérieur. Car la prise de pouvoir de Mahamat Déby est soudaine et risque d’attiser certaines convoitises au sein du clan du défunt chef de l’Etat et de son ethnie zaghawa, accusés par l’opposition et les ONG internationales d’avoir accaparé depuis 30 ans les principaux postes au sein de l’armée, du pouvoir civil mais aussi l’essentiel des ressources d’un Etat classé par l’ONU troisième pays le moins développé du Monde.

La FIDH exprimait vendredi ses “plus vives inquiétudes face à ce qui lui semble davantage s’apparenter à l’organisation d’une succession pour la poursuite de l’accaparement du pouvoir”.

