Guerre en Ukraine : Trump promet la fortune à Moscou et Kiev s’ils trouvent un accord « cette semaine »

Incitation à la paix – Trump espère que Zelensky et Poutine « arriveront à un accord cette semaine » car ils « pourront ensuite faire de bonnes affaires avec les Etats-Unis ».

Donald Trump tient toujours à trouver au plus vite une issue à la guerre en Ukraine. Et dimanche, le président américain – qui montrait depuis plusieurs jours de l’impatience à voir Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky accepter une trêve durable – a semblé être de nouveau optimiste.

« Il faut espérer que la Russie et l’Ukraine arriveront à un accord cette semaine », a écrit le locataire de la Maison-Blanche sur son réseau Truth Social. « Toutes deux pourront ensuite faire de bonnes affaires avec les Etats-Unis d’Amérique, qui sont en plein essor, et gagner une fortune ! », a-t-il ajouté.

Une trêve précaire pour Pâques

Vendredi, le ton de Donald Trump était par contre tout autre. Il avait en effet menacé de se retirer des négociations faute de progrès rapides dans les discussions séparées que ses lieutenants ont depuis plusieurs semaines avec Kiev et avec Moscou.

En attendant, sur le terrain, la trêve de 30 heures pour Pâques annoncée samedi par Vladimir Poutine et acceptée par Volodymyr Zelensky a pris fin dimanche soir. Et celle-ci a été extrêmement précaire. Durant le week-end, l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de ne pas respecter le cessez-le-feu en poursuivant leurs attaques.

La question est maintenant de savoir à quelle intensité les hostilités vont reprendre. Le président Ukrainien a proposé de prolonger la trêve au-delà du 20 avril. La Russie, qui occupe environ 20 % de l’Ukraine, n’a pas encore répondu.

