Guinée: Gel des comptes du groupe de presse Djoma Média de l’ex-intendant d’Alpha Condé, Kabinet Sylla Alias Bill Gate

Sale temps au groupe de presse Djoma Média, propriété du ‘’sulfureux’’ Bill Gate, célèbre sobriquet collé à la peau de Kabinet SYLLA, son vrai nom, puissant ex-intendant du déchu Président Alpha CONDÉ et dont la fortune est estimée à une caverne d’Ali Baba. Comme l’avait révélé en exclusivité Confidentiel Afrique vendredi dernier, la junte militaire vient de geler les comptes bancaires de Djoma Média, après une irruption des éléments des forces spéciales dans ses locaux il y’a quelques jours. Descente aux enfers des proches et fortunés de l’ancien Président Alpha CONDÉ.

Kabinet SYLLA Alias Bill Gate, l’un des hommes clés et plus fortunés de l’ancien régime d’Alpha CONDÉ est dans l’œil du cyclone. Les ennuis se multiplient pour son Groupe de presse Djoma Média. Bill Gate avait lancé son premier groupe médiatique à coups de millions de dollars ( des indiscrétions parlent de 3 millions de dollars ponctionnés dans ses sulfureuses affaires, profitant de son statut d’ultra- proche collaborateur et confident de l’ex- Chef de l’État. Après une irruption samedi dernier des éléments des forces spéciales dans les locaux du groupe de presse, l’échafaud s’intensifie. La junte miliaire a décidé de geler tous les comptes de Djoma Média jusqu’à ce que lumière soit faite sur la provenance des financements qui ont permis à la création de ce groupe médiatique, la voix propagandiste de l’ancien régime. Selon les informations parvenues à Confidentiel Afrique, Bill Gate est recherché par la junte militaire comme une poule aux œufs d’or depuis la capture de son ex-protecteur et mentor dans le trust de son business florissant et ostentatoire aux yeux des guinéens. D’autres gros pontes du régime déchu d’Alpha CONDÉ ne vont pas tarder à passer à l’échafaud des nouvelles autorités. Confidentiel Afrique l’avait évoqué dans une édition électronique précédente. Il s’agit du neveu de l’ancien Président, Komelan, du directeur du Protocole d’État, Sinkou KABA, entre autres. Nous y reviendrons en détails.

Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique)

