Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le ministre secrétaire général du gouvernement guinéen, Sékou KOUROUMA s’est éteint ce samedi à 21 heures à l’hôpital Donka de Conakry. Ce proche collaborateur du Président Alpha CONDÉ, confiné en urgence hospitalière depuis plusieurs jours avait été testé positif du Covid-19. Après le décès ce vendredi du président de la CENI, Me Salifou KÉBÉ, révélé en exclusivité par Confidentiel Afrique, c’est autour du ministre secrétaire général du gouvernement Sékou KOUROUMA d’être emporté par le Covid-19. Le Chef de l’État Alpha Condé, reclus dans son palais Sékoutoureya, très affligé, suite au décès de Me Salifou KEBÉ et du directeur de cabinet du président nigérian Buhari, perd ainsi un second allié de taille depuis l’apparition de l’épidémie en Guinée mi mars dernier.

Par Confidentiel Afrique

