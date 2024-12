La décision d’accorder l’asile à Assad et à sa famille a été prise par Poutine — porte-parole du Kremlin

Dmitri Peskov a toutefois noté qu’aucune déclaration officielle n’avait été faite à ce sujet.

MOSCOU, 9 décembre (TASS). La décision d’accorder l’asile politique à Bachar al-Assad et à sa famille a été prise par le président Vladimir Poutine, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« De telles décisions ne peuvent certainement pas être prises sans le chef de l’État. C’est sa décision », a déclaré M. Peskov.

Le porte-parole du Kremlin a toutefois précisé qu’aucune déclaration officielle n’avait été faite à ce sujet. “Une source a fourni l’information [aux médias] hier”, a-t-il déclaré, précisant qu’il n’avait rien à ajouter.

Le 27 novembre, les unités armées de l’opposition syrienne ont lancé une offensive de grande envergure contre les positions des forces gouvernementales dans les provinces d’Alep et d’Idlib. Le 7 décembre au soir, les opposants au président Bachar al-Assad s’étaient emparés de plusieurs grandes villes, dont Alep, Hama, Deir ez-Zor, Deraa et Homs. Le 8 décembre, ils sont entrés dans la capitale syrienne, Damas, tandis que l’armée se retirait de la ville. Selon le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, le président syrien Bachar al-Assad a démissionné et quitté le pays, donnant des instructions pour assurer une transition pacifique du pouvoir. Une source du Kremlin a déclaré plus tard qu’Assad et les membres de sa famille étaient arrivés à Moscou car la Russie leur avait accordé l’asile pour des raisons humanitaires.

