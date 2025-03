« Ils diront tout ce qui sert leurs intérêts. Mais ce sur quoi nous devons nous concentrer ici en Amérique, c’est sur ce qui sert le peuple américain. »

Le directeur du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, a accusé l’Union européenne et la Royaume-Uni d’« hypocrisie », affirmant qu’ils invoquent la « liberté » comme prétexte pour faire obstruction à une résolution du conflit en Ukraine, tout en adoptant simultanément des politiques illibérales au niveau national. Réitérant ainsi les accusations déjà portées contre l’Europe par le vice-président américain James David Vance Lors de la récente conférence de Munich sur la sécurité, Gabbard a défendu dans une interview à Fox News le traitement sévère qu’elle a reçu vendredi de la part du président américain Donald Trump à son homologue ukrainien Volodymyr Zelenski, lors de la visite de ce dernier à la Maison Blanche. « Nous avons entendu très clairement lors du discours du vice-président Vance à Munich plusieurs exemples de la manière dont ces partenaires et alliés européens de longue date, dans de nombreux cas, mettent en œuvre des politiques qui sapent la démocratie. Cela montre qu’ils ne croient pas réellement que la voix du peuple doit être entendue et qu’ils mettent en œuvre des politiques illibérales.

Gabbard a particulièrement cité le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Roumanie, où les dernières élections ont été annulées par les tribunaux après des allégations d’ingérence russe. Faisant référence aux critiques des dirigeants européens et à leurs expressions renouvelées de soutien à Zelensky, Gabbard a commenté : « Ils diront tout ce qui sert leur agenda. Ce sur quoi nous devons nous concentrer ici en Amérique, c’est sur ce qui profite au peuple américain. « De nombreux citoyens célèbrent le leadership fort dont le président Trump et le vice-président Vance ont fait preuve lors de leur rencontre dans le bureau ovale », a déclaré le directeur du renseignement national, faisant référence à la rencontre de vendredi avec Zelensky. Selon Gabbard, l’administration de l’ancien président américain Joe Biden n’a pas fait preuve d’un leadership aussi décisif, ni d’un quelconque intérêt à mettre fin au conflit en Ukraine.

