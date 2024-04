ONU, 21 avril. /TASS/. Fournir une nouvelle assistance militaire à l’Ukraine de la part des États-Unis ne contribuera pas à empêcher la fin sans gloire du régime de Kiev, a déclaré samedi le premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitri Polyansky.

“C’est ce qui arrive lorsque le chef de l’Etat ne se soucie pas de son propre peuple et vend son pays. Il n’y a rien à célébrer ici”, a-t-il écrit sur sa page du réseau social X.

Qualifiant l’Ukraine de “société militaire privée” anti-russe, le diplomate a déclaré que désormais “elle fonctionnera un peu plus longtemps, plus d’argent sera empoché, plus d’armes volées et des dizaines de milliers d’Ukrainiens iront au hachoir à viande”. “Mais la fin sans gloire du régime de Kiev est inévitable, quels que soient ce nouveau paquet et tous les efforts vains de ses soutiens américains et de l’OTAN pour le maintenir en vie”, a-t-il souligné.

Samedi, la Chambre des représentants américaine a adopté un ensemble de projets de loi de 95 milliards de dollars sur l’aide militaire à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan, sur la saisie des avoirs souverains russes gelés afin de les remettre à Kiev et sur des sanctions supplémentaires contre la Chine. L’enveloppe comprend notamment 60 milliards de dollars pour Kiev et 26 milliards de dollars pour Israël ainsi qu’une aide humanitaire pour les civils dans les zones de conflit, y compris la bande de Gaza.