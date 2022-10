Au forum international Valdaï qui se tient à Moscou du 24 au 27 octobre, plusieurs analystes évoquent, auprès de Sputnik, la place du continent africain dans un nouveau système polycentrique:

L’Afrique sera “certainement l’un des principaux bénéficiaires” de ce nouveau système, “un monde sans hégémonie et sans exploitation par l’Occident des pays non occidentaux, y compris des pays africains.” Voilà pourquoi “la Russie promeut et soutient l’Union africaine (…) et, fondamentalement, l’Afrique obtient plus de subjectivité dans les relations internationales”.

Alors que les États-Unis veulent «diviser l’Afrique», la Russie considère le continent comme «un partenaire très important» et un «ami».

Le système de superpuissances «ne fonctionne pas très bien aujourd’hui». «Un réajustement devrait être réalisé rapidement. (…) Je crois que nous devons avoir des rêves communs.»

