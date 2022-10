Il n’y a eu aucune déclaration, ni par le président ni par des hommes à responsabilité” à ce sujet, a-t-il insisté.

Une déclaration qui rassure. Dans une interview diffusée ce mercredi sur la chaîne américaine CNN, l’ambassadeur russe Royaume-Uni, Andrey Kelin, a insisté sur le fait qu’en marge de son invasion en Ukraine, Moscou ne comptait “pas utiliser d’armes nucléaires.”

“Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a assuré à tous les ministres que nous n’allons pas utiliser d’armes nucléaires. Il n’y a eu aucune déclaration, ni par le président ni par des hommes à responsabilité, je ne parle pas des gens à la télévision, qui dit que la Russie va les utiliser, c’est hors de question”, a-t-il insisté”.

"Russia is not going to use nukes," the Kremlin's Ambassador to the UK Andrey Kelin tells me in an exclusive interview, on a day when Russia is conducting military nuclear training drills. Airs tonight at 7p CET on @cnni and later on @pbs pic.twitter.com/RDeSTOI3fQ

