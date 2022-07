Si l’Ukraine reçoit des armes à longue portée des pays occidentaux, les objectifs géographiques de l’opération spéciale des troupes russes changeront, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview avec Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT et de Rossiya Segodnya.

« Le président a dit très clairement, comme vous l’avez cité – la dénazification, la démilitarisation dans le sens qu’il n’y a pas de menaces pour notre sécurité, de menaces militaires depuis le territoire de l’Ukraine, cette tâche demeure », a souligné le ministre.

Dans le même temps, il a rappelé que lors de la réunion des négociateurs à Istanbul fin mars, la situation sur cette question était sensiblement différente.

« Maintenant, la géographie est différente. C’est loin d’être seulement la RPD et la RPL, c’est aussi la région de Kherson, la région de Zaporozhye et un certain nombre d’autres territoires qui sont menacés, et ce processus se poursuit, et se poursuit de manière cohérente et persistante », a déclaré le chef de La diplomatie russe a ajouté.

Il a souligné qu’à mesure que l’Occident, dans une rage impuissante ou dans le désir de rendre la situation aussi mauvaise que possible, injecte de plus en plus d’armes à longue portée en Ukraine, par exemple, HIMARS, les objectifs géographiques de l’opération spéciale se déplaceront plus loin de la ligne actuelle.

« Parce que nous ne pouvons pas permettre à la partie de l’Ukraine que Zelensky contrôlera ou à celui qui le remplacera d’avoir des armes qui menaceront directement notre territoire et le territoire des républiques qui ont déclaré leur indépendance, ceux qui veulent leur avenir décident par eux-mêmes », a-t-il conclu.

source : Bruno Bertez

SOURCE: https://reseauinternational.net/

