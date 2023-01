Outre les défis internes auxquels doit faire face le peuple tunisien, les interférences avec la situation régionale et mondiale sont évidentes, explique à L’Afrique en marche le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis. En effet, la Libye voisine, à titre d’exemple, vit au rythme d’une guerre civile depuis 2011, ce qui génère des menaces sur toute la région. Selon Rafaa Tabib, les puissances occidentales, notamment européennes, n’ont pas intérêt à ce que la situation change. Le fait est qu’ils profitent du pétrole et du gaz libyens vendus à prix cassés sur le marché noir par les groupes armés et les milices qui contrôlent les gisements, précise-t-il.