Le fils de Joe Biden inculpé pour fraude fiscale

NEW YORK, 8 décembre. /TASS/. Le fils du président américain Joe Biden a été inculpé pour fraude fiscale, est-il indiqué dans l’acte d’accusation déposé auprès du tribunal de district central de Californie.

Selon ses informations, Hunter Biden est visé par neuf chefs d’accusations.

« L’accusé a été impliqué dans un stratagème pour ne pas payer au moins 1,4 million de dollars lors de ses déclarations d’impôts fédéraux dus pour la période allant de 2016 à 2019 », selon le document. Hunter Biden encourt au total jusqu’à 17 ans de prison, ajoute la chaîne Fox News.

Hunter Biden « a dépensé des millions de dollars pour alimenter un train de vie somptueux plutôt que de payer ses impôts », a précisé le procureur spécial chargé de l’enquête, David Weiss.

L’enquête sur la possession d’armes à feu par Hunter Biden a commencé en 2018, lorsqu’il a été révélé qu’il était en possession d’un revolver Colt Cobra à l’époque, alors qu’il prenait également des stupéfiants. La loi américaine interdit l’achat ou la possession d’armes aux personnes qui prennent ou possèdent de la drogue. Au cours de la même période, le fils de l’ancien chef de l’administration américaine a ignoré les exigences du fisc.

Plus tôt, la chaîne de télévision CNN a rapporté, en citant des représentants des deux parties, que l’accord conclu en juin entre Hunter Biden et l’enquête avait échoué. Comme l’a précisé l’Associated Press, la juge n’a pas approuvé non plus l’accord révisé, donnant aux parties 30 jours supplémentaires. Le fils du président des États-Unis n’a pas encore plaidé coupable. Le bureau du procureur a noté que l’enquête contre lui était toujours en cours.

PAR TASS

