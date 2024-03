-Le pays est devenu producteur du pétrole depuis 2011

Les autorités nigériennes ont annoncé la création d’une École nationale de pétrole et de gaz (ENPG) rattachée à l’université André Salifou de Zinder, dans le centre du Niger.

L’annonce a été faite par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation technologique.

“Il est créé une École Nationale de Pétrole et ce Gaz, en abrégé ENPG, à l’Université André Salifou de Zinder”, a indiqué un arrêté du ministère consulté par Anadolu.

“L’Ecole nationale de pétrole et de gaz poursuit une mission de service public à travers la formation professionnelle, l’enseignement technique et technologique, la recherche et l’innovation technologique dans le secteur pétrolier en amont et en aval”, a expliqué la même source, précisant que la nouvelle école, est chargée, entre autres, d’assurer la formation de niveau licence professionnelle et master professionnel, ainsi que le perfectionnement et le recyclage des ingénieurs et techniciens dans le secteur pétrolier.

Le Niger est devenu pays producteur du pétrole en 2011, avec la mise en exploitation des blocs d’Agadem situés dans la région de Diffa, au sud-est du Niger. Les 20 mille barils exploités chaque jour par la société chinoise CNPC était raffinés à la Société de raffinage de Zinder (Soraz).

Depuis le début de l’année 2024, le Niger a commencé à vendre son pétrole brut sur le marché international, à travers un pipeline de près de 2 mille kilomètres par lequel le pétrole est acheminé vers le port de Sèmê au Niger. La production est passé de 20 mille à 110 mille barils par jour.