Le sommet Russie-Afrique sera celui “de tous les espoirs pour les pays africains”, estime un expert

Pour M.Diabaté, “il ne s’agit pas de développer un discours de propagande russe pour contrecarrer celui diffusé massivement par les Occidentaux, mais d’expliquer, sans excès ni mystification, les objectifs, les atouts et les limites de la politique extérieure russe”. “Le monde est en train de changer rapidement, offrant une possibilité inouïe aux pays africains de s’émanciper, de recouvrir leur souveraineté dans toutes ses dimensions et de se développer en paix et en sérénité dans un monde multipolaire plus juste et plus humain”, détaille-t-il. Il souligne que “la Russie est l’un des pôles incontournables de ce nouveau monde, qui est en train d’enterrer l’ancien en Ukraine. Aussi, nous avons le devoir d’expliquer aux Africains tout ce qu’ils peuvent faire et tirer d’un partenariat gagnant-gagnant avec elle dans tous les domaines”.