L’équipe Biden pourrait faire monter les tensions mondiales au plus haut niveau, prévient le chef du FSB

MOSCOU, 26 novembre (TASS). Il est peu probable que Washington modifie sa politique étrangère après l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, tandis que l’équipe du président sortant Joe Biden pourrait porter les tensions mondiales au plus haut niveau, a averti Alexander Bortnikov, chef du Service fédéral de sécurité russe (FSB).

“L’élection d’un nouveau président américain n’est pas susceptible de conduire à des changements radicaux dans la politique étrangère de Washington”, a-t-il déclaré lors de la 20e réunion des chefs des agences de sécurité et de renseignement des pays de la Communauté des États indépendants (CEI), qui se tient actuellement à Moscou.

« Il est également possible que, dans le cadre de la bataille politique intérieure, l’équipe sortante de Biden cherche à aggraver la situation autant que possible dans les régions d’Eurasie qui sont essentielles pour les Américains, principalement dans les pays post-soviétiques, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est », a-t-il souligné. « Leur objectif principal est de compliquer les options de la prochaine administration pour résoudre les problèmes croissants », a-t-il ajouté.

Selon le chef du FSB, les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés continueront d’essayer « d’interférer de manière flagrante dans les relations alliées au sein de la CEI, d’entraver les processus d’intégration et de saper nos efforts conjoints pour assurer la sécurité et la stabilité dans l’ensemble du Commonwealth ».

« Nous devons sans aucun doute tous être prêts à faire face à toute sorte de provocation », a conclu Bortnikov.

Source: https://tass.com/

