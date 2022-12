Les Etats-Unis chercheraient à être «le partenaire envers lequel on se tourne en premier» en Afrique, a souligné le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, rappelant la tournée sur ce continent d’Antony Blinken en août 2021. «En août de cette année, les Etats-Unis ont émis une stratégie pour l’Afrique », a expliqué à RFI Paul-Simon Handy, directeur du bureau de l’institut d’études et de sécurité à Addis-Abeba. Selon ce chercheur, «pour la première fois, on voit les Etats-Unis se projeter, définir des intérêts stratégiques en Afrique, développant une vision qui va au-delà des intérêts de stabilité à court terme», ce qui avait été jusqu’à présent «le crédo des Etats-Unis, comme de plusieurs pays occidentaux, européens en particulier, en Afrique». Dans le document en question, les Etats-Unis mettent en avant le rôle considérable que devrait jouer l’Afrique à l’avenir : forte d’une démographie dynamique et de ressources en métaux et minerais, elle pèse près de 30 % des voix à l’ONU, souligne cette analyse.

Les activités «malveillantes» de la Russie à nouveau dans le viseur

Dès le premier jour du sommet, les Etats-Unis ont dénoncé «l’influence déstabilisatrice» de la Chine et de la Russie en Afrique. S’exprimant lors d’un forum sur la sécurité en présence de plusieurs dirigeants africains, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a d’emblée assuré que «la Chine étend son empreinte sur le continent quotidiennement […] et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur, si ce n’est pas déjà le cas». Quant à la Russie, elle «continue d’envoyer des armes à bas prix et des mercenaires» à travers le continent, a-t-il affirmé.

La présentation de ces nouveaux axes stratégiques semble avoir été mûrement réfléchie, puisque la Chambre des représentants américain a validé, dès avril 2022, une initiative relative à la lutte «contre les activités russes malveillantes en Afrique». Lesdites «activités malveillantes» viseraient à «mettre à mal les objectifs et les intérêts des Etats-Unis», et doivent, selon ses initiateurs, susciter une réaction américaine afin de surveiller de près les actions du gouvernement russe et de ses «supplétifs», notamment les sociétés militaires privées, Wagner étant clairement dans le collimateur. Le texte fixait ainsi l’objectif de contrer ces activités, notamment par le biais des programmes américains d’aide extérieure, donnant ainsi mandat à Anthony Blinken pour sa tournée africaine en août et faisant écho à l’enveloppe de 55 milliards de dollars annoncée le 12 décembre par Washington.

Washington empêche les Etats de «choisir librement leurs partenaires», dénonce l’ambassade de Russie aux Etats-Unis

Le texte a été présenté au Congrès début décembre 2022 dans une version élargie, puisqu’il porte sur «les activités malveillantes de la Russie dans le monde», ajoutant l’Amérique latine et le Moyen-Orient au périmètre. Il a attiré l’attention de l’ambassade de Russie aux Etats-Unis qui a dénoncé le 12 décembre un projet de loi traduisant une «démarche anti-russe» et qui «contredit le droit international». Plus globalement, il s’agit selon la représentation russe d’une tentative d’imposer la volonté américaine à des Etats souverains, en «sapant la possibilité des Etats de l’Afrique, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’autres régions de choisir librement leurs partenaires».

Selon l’ambassade, la présentation de ce nouveau projet de loi à la veille du sommet Etats-Unis-Afrique révèle «les véritables intentions de Washington à l’égard des pays en voie de développement», et témoigne de «la volonté effrénée des cercles politiques américains d’isoler la Russie». Le volontarisme affiché par Washington à l’égard du continent africain reflèterait ainsi le refus de «reconnaître l’évidence», à savoir que «le monde n’est pas américano-centré», mais au contraire multipolaire. Cependant, «les tentatives de nuire à notre pays sont vouées à l’échec», assure le communiqué de l’ambassade.

Outre ce projet de loi incriminé par les diplomates russes, le Département d’Etat a d’ailleurs consacré plusieurs notes à la «désinformation russe» en Afrique qui s’appuie, selon lui, sur plusieurs relais, dont le panafricaniste Kémi Séba.

Les succès de la Russie en Afrique préoccupent l’Occident

Malgré les déclarations des responsables américains, les nouvelles orientations de Washington peuvent difficilement être décorrélées du conflit ukrainien et des votes à l’ONU sur le sujet. Davantage préoccupés par la sécurité alimentaire du continent que par la défense de l’Ukraine, une série de pays s’est en effet abstenu lors des votes portant sur les sanctions antirusses. Parmi ces absentions, celles du Sénégal avait créé la surprise en Occident en mars, lors du vote d’une résolution exigeant «que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine».