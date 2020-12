Le président Donald Trump annonce que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara. Une décision qui intervient après un entretien téléphonique entre Donald Trump et Le roi du Maroc Mohammed VI. Les deux chefs d’Etat ont aussi échangé sur la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient. Une occasion pour le roi du Maroc de souligner que le rapprochement de son Etat avec l’Israël ne se fera pas au détriment de La Défense de la cause palestinienne.

Promulgation d’un décret présidentiel, annonce Trump

C’est une nouvelle page de l’histoire de la lutte du Maroc, roi et peuple, pour la liberté et l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale qui s’écrit. Le président Donald Trump vient de promulguer un décret portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

Au cours d’un entretien téléphonique entre les deux Chefs d’Etats, « le président Trump a informé le roi Mohammed VI de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain».

Le communiqué du royaume chérifien annonce que les États-Unis vont joindre l’acte à la parole en procédant, à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, «l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud».

«A cette occasion, le Souverain a exprimé, en son nom et au nom de l’ensemble du peuple Marocain, au président américain sa profonde gratitude aux États-Unis d’Amérique pour cette prise de position historique», souligne le communié du Palais Royal.

Le Roi a également transmis «ses sincères remerciements au président américain et à son équipe pour ce soutien franc et sans ambiguïté à la Marocanité du Sahara ; soutien qui renforce le partenariat stratégique puissant entre les deux pays et le rehausse au niveau de véritable alliance qui englobe l’ensemble des domaines».Le rapprochement avec l’Israël ne se fera pas au détriment de la défense de la cause palestinienne

Au cours du même entretien, le roi Mohammed VI et le Président américain ont échangé sur la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient, affirme le Palais royal.

Donald Trump a évoqué avec le roi deux dossiers chauds qu’il souhaite régler avant la fin de son mandat en janvier prochain : le processus de paix israélo-palestinien et la crise entre le Qatar et ses voisins du Golfe.

Au sujet de la question palestinienne, Mohammed VI a rappelé les positions constantes et équilibrées du Royaume du Maroc au sujet de ce dossier, soulignant que «le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne restent le seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global de ce conflit».

Le roi a ensuite informé le président américain la décision du Maroc de pendre des mesures concrètes avec l’Etat d’Israël dans l’optique de la reprise, dans les meilleurs délais, des relations diplomatiques avec Tel-Aviv.

Ainsi, eu égard au rôle historique que le Maroc a toujours joué dans le rapprochement des peuples de la région et dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, et compte tenu des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d’origine marocaine, y compris en Israël, à la personne du roi Mohammed VI, le souverain a informé le Président américain que le Maroc entend : “Accorder les autorisations de vols directs pour le transport des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens en provenance et à destination du Maroc; Reprendre les contacts officiels avec les vis-à-vis et les relations diplomatiques dans les meilleures délais;

Promouvoir des relations innovantes dans les domaines économique et technologique dont, à cet effet, œuvrer à la réouverture des bureaux de liaison dans les deux pays, comme cela fut le cas antérieurement et pendant plusieurs années jusqu’en 2002″.

Les mesures ainsi détaillées «n’affectent en aucune manière l’engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et sa détermination à continuer à contribuer efficacement et de manière constructive à une paix juste et durable au Moyen-Orient», a tenu à préciser le Cabinet Royal.

