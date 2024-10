Les frais de visa non remboursables : une injustice pour les Africains

Le système actuel de demande de visa pour l’Europe, notamment pour l’espace Schengen, soulève de plus en plus de critiques, en particulier en Afrique. Chaque année, des millions de demandes de visa sont rejetées, laissant les demandeurs non seulement frustrés, mais également financièrement appauvris. En 2023, les Africains ont perdu environ 60,5 millions de dollars en frais de visas refusés, une somme significative qui révèle une pratique souvent perçue comme injuste et non équitable.

Un coût élevé pour un refus sans compensation

Lorsqu’une personne fait une demande de visa, elle doit s’acquitter de frais qui varient entre 80 et 90 euros selon le type de visa demandé. Ces frais sont exigés avant même que la demande ne soit traitée. Ou, en cas de refus, il n’y a aucune possibilité de remboursement. Ce système pénalise particulièrement les citoyens africains, qui connaissent un taux de refus bien plus élevé que les autres régions du monde. Par exemple, au Sénégal, près de 16% des demandes sont rejetées chaque année, laissant les demandeurs sans recours financier (rti).

Pour de nombreuses personnes en Afrique, ces frais représentent un montant considérable, voire prohibitif, qui aggrave les inégalités socio-économiques. Le rejet de la demande de visa n’aboutit donc pas seulement à une frustration personnelle, mais engendre également une perte économique pour des milliers de familles, de jeunes entrepreneurs et de travailleurs aspirants à des opportunités en Europe.

Un système qui profite aux États européens

Les États européens, dont la France, tirent ainsi un bénéfice économique direct des demandes de visa rejetées. En effet, les frais de visa perçus ne couvrent pas uniquement les coûts administratifs du traitement des demandes, mais génèrent également des revenus pour les gouvernements. Si l’on extrapole les données, les sommes recueillies grâce aux demandes rejetées représentent une source de revenus considérable pour les pays membres de l’espace Schengen.

Cette pratique est d’autant plus problématique que les demandeurs se retrouvent souvent dans une situation de double peine : non seulement ils perdent la somme investie, mais ils voient aussi leurs projets personnels et professionnels suspendus ou annulés. Les opportunités d’études, de travail ou de tourisme sont ainsi des compromis, accentuant le sentiment d’injustice et d’exclusion.

Une discrimination implicite contre les Africains

La question des visas en Europe est devenue une véritable épreuve pour les Africains. Le renforcement des politiques migratoires, exacerbé par la pandémie de COVID-19, a rendu l’accès aux visas encore plus difficile. Ce qui devait être un simple outil de régulation des flux migratoires devient alors un obstacle systématique à la mobilité des citoyens africains. Pourtant, cette mobilité est essentielle pour le développement des relations économiques, sociales et culturelles entre l’Afrique et l’Europe.

Les critiques se multiplient face à cette pratique jugée inéquitable, qui tend à discriminer les demandeurs en fonction de leur nationalité. L’Afrique, qui subit un taux de refus les plus élevés, se trouve ainsi marginalisée dans ses relations avec l’Europe, aggravant un fossé déjà perceptible.

Une réforme nécessaire

Il est temps que les gouvernements européens, dont la France, revoient leurs politiques de visas et envisagent des mécanismes de remboursement des frais en cas de refus. Un tel changement serait un premier pas vers plus de transparence et d’équité. De plus, il est essentiel de repenser les critères de délivrance des visas, afin qu’ils soient basés sur des critères objectifs et non sur des considérations discriminatoires.

Enfin, les pays africains, en coopération avec leurs homologues européens, devraient ouvrir un dialogue constructif pour faciliter la mobilité des citoyens africains tout en garantissant la sécurité des frontières européennes. Cela permettra non seulement de renforcer les relations entre les deux continents, mais aussi de favoriser une gestion plus juste et plus humaine des migrations.

Conclusion

La pratique actuelle des frais de visa non remboursables en cas de refus est non seulement injuste, mais elle contribue également à l’aggravation des inégalités entre l’Afrique et l’Europe. Cette situation mérite une révision en profondeur, car elle pénalise des millions de personnes chaque année, sans apporter de véritable solution aux défis migratoires. Une réforme s’impose pour garantir un système plus juste et plus transparent, qui ne se contente pas d’enrichir les États européens au détriment des citoyens africains.

source : Le Grand Soir

