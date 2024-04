ADDIS ABEBA, 6 avril (Xinhua) — Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a nommé samedi le Sénégalais Adama Dieng comme premier envoyé spécial de l’UA pour la prévention du crime de génocide et d’autres atrocités de masse.

En tant que premier envoyé spécial de l’organisation continentale de 55 membres pour la prévention du crime de génocide et d’autres atrocités de masse, M. Dieng conduira les efforts de l’UA pour combattre l’idéologie de la haine et du génocide sur le continent africain, a écrit samedi M. Faki Mahamat sur X (ex-Twitter).

M. Dieng a déjà été conseiller spécial de l’ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour la prévention du génocide.

En tant qu’expert juridique et des droits de l’homme, M. Dieng s’est distingué par sa contribution au renforcement de l’Etat de droit, à la lutte contre l’impunité et à la promotion du renforcement des capacités dans le domaine des institutions judiciaires et démocratiques, notamment par le biais de missions d’établissement des faits, de publications et des médias, selon les Nations Unies.

La nomination de M. Dieng intervient alors que l’UA s’apprête à organiser dimanche un événement de haut niveau dans le cadre de la 30ème commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda, sous le thème “Remember-Unite-Renew”.

Depuis 2010, l’UA organise chaque année des événements commémoratifs le 7 avril, conformément à la décision des dirigeants africains. Fin

Source; https://french.news.cn/

