Le porte-parole du Département des Etats-Unis, Matthew Miller a animé un point de presse le 10 juin 2023 sur la crise au soudan. Selon lui, les États-Unis et ses partenaires régionaux sont unis pour demander aux parties de mettre immédiatement fin aux combats et aux FAS et RSF de retourner dans les casernes, de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et de respecter les droits de l’homme.

A entendre Matthew Miller, il n y a pas de solution militaire à ce conflit, et les Etats-Unis continueront à faire deux choses : premièrement, s’engager dans des efforts diplomatiques comme ceux dans lesquels le pays s’engage actuellement, et deuxièmement, imposer des mesures qui tiennent les parties responsables si et quand cela est approprié. Toutefois, selon lui, les deux ne s’excluent pas mutuellement. A l’entendre, le gouvernement américain continue d’examiner quelles autres mesures pourraient être appropriées tout en s’engageant dans la diplomatie dans la région. « Une chose que nous n’allons pas faire, c’est renoncer à notre engagement sur cette question », précise-t-il.

Par ailleurs, M. Miller pense qu’il est important d’engager un certain nombre de parties dans la région, les gouvernements de la région, en particulier ceux qui ont leurs propres relations avec les deux parties belligérantes. Il estime qu’il est également important de dialoguer non seulement avec ces gouvernements, mais aussi avec les autorités civiles et les représentants civils au Soudan, pour dire clairement que nous ne pensons pas qu’il existe une solution militaire à ce conflit et nous pensons qu’il devrait finalement y avoir une transition vers la démocratie.

Ibrahima Ndiaye

