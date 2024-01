Message du Président Xi Jinping pour le Nouvel An 2024 (TEXTE INTEGRAL)

La veille du Nouvel An, le Président Xi Jinping a adressé, via China Media Group (CMG) et Internet, son message du Nouvel An 2024. En voici le texte intégral :

Bonjour à toutes et à tous ! De nouvelles énergies se dégagent après le solstice d’hiver. En cette période de célébrations de fin d’année, je vous présente depuis Beijing mes meilleurs vœux du Nouvel An.

En 2023, nous avons résolument poursuivi notre marche en avant. Nous avons vécu des épreuves, découvert de beaux paysages et réalisé de grands accomplissements. Nous garderons en mémoire une année pleine d’efforts. Et nous sommes pleinement confiants en l’avenir.

Cette année, nous avons poursuivi notre marche à pas solides. La lutte contre la COVID-19 est passée dans une nouvelle phase. L’économie chinoise est repartie dans une bonne dynamique soutenue. Le développement de qualité a progressé solidement. Notre système industriel modernisé a été optimisé sur tous les plans, avec l’émergence rapide d’industries avancées, intelligentes et vertes comme nouveaux piliers de l’économie. Nous avons obtenu une bonne récolte pour la 20e année consécutive. Les eaux sont devenues plus limpides et les montagnes plus verdoyantes. Le redressement rural a affiché une vitalité nouvelle. De nouveaux progrès ont été enregistrés dans le redressement global du Nord-Est. La Nouvelle Zone de Xiong’An se développe rapidement. La Ceinture économique du fleuve Changjiang est pleine de vitalité. La région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao embrasse de nouvelles opportunités de développement. L’économie chinoise est sortie des tempêtes plus résiliente et plus dynamique.

Cette année, nous avons poursuivi notre marche à pas vigoureux. Nos efforts persévérants ont insufflé une grande vitalité au développement tiré par l’innovation en Chine. Le gros-porteur C919 est entré en service commercial. Le premier paquebot de croisière de fabrication chinoise a réussi ses essais en mer. Les missions Shenzhou se sont poursuivies dans l’espace. Le submersible habité Fendouzhe a réalisé des plongées records. Les produits créés et fabriqués en Chine, notamment nos marques branchées, ont gagné le cœur des consommateurs. Les smartphones dernier cri de marques chinoises ont remporté de grands succès sur le marché. Les voitures à énergies nouvelles, les batteries au lithium et les produits photovoltaïques chinois sont devenus les nouveaux fleurons de la manufacture chinoise. La Chine a atteint de nouvelles hauteurs avec une forte détermination, et réussi sans cesse de nouvelles créations et innovations.

Cette année, nous avons poursuivi notre marche à pas dynamiques. Les Jeux Mondiaux Universitaires de la FISU de Chengdu et les Jeux Asiatiques de Hangzhou ont été marqués par de nombreux temps forts, et nos sportifs ont brillé par leurs performances. Le tourisme est reparti de plus belle pendant les vacances. Le marché du cinéma a été florissant. Les tournois villageois de football et les galas villageois de la Fête du Printemps ont été d’une vitalité bouillonnante. Les modes de vie bas carbone ont fait de plus en plus d’adeptes. La chaleur de la vie quotidienne, rythmée par l’activité en relance, témoigne de notre aspiration au bonheur et constitue la meilleure illustration d’une Chine vivante et dynamique.

Cette année, nous avons poursuivi notre marche à pas confiants. La Chine est un grand pays héritier d’une grande civilisation. Sur cette vaste terre, les fumées d’aplomb dans les déserts du Nord et les bruines douces du Sud nous transportent dans le temps. Les majestueux fleuves Huanghe et Changjiang nous remplissent de force et de fierté. Les découvertes sur les sites archéologiques Liangzhu et Erlitou nous font voir l’aube de la civilisation chinoise. Les vieux caractères chinois inscrits sur les os oraculaires exhumés des ruines Yin, les trésors culturels du site Sanxingdui, et les collections des Archives nationales des publications et de la culture sont autant de témoins de la culture chinoise. Cette profondeur de l’histoire de la Chine et cette richesse de la civilisation chinoise sont la source de notre confiance et de notre force.

La Chine, tout en œuvrant à son propre développement, a embrassé le monde et assumé ses responsabilités en tant que grand pays. Nous avons tenu avec succès le Sommet Chine-Asie centrale, le 3e Forum “la Ceinture et la Route” pour la coopération internationale et d’autres événements diplomatiques, auxquels ont participé des amis du monde entier. J’ai effectué des visites dans des pays étrangers, participé à des conférences internationales, rencontré des amis anciens et nouveaux, partagé la vision de la Chine et approfondi le consensus. Quelle que soit l’évolution du monde, la paix et le développement demeurent le courant principal, et seule la coopération gagnant-gagnant nous conduira au succès.

Dans notre marche en avant, il y a certainement des intempéries. Les moments durs qu’ont vécus des entreprises, les difficultés qu’ont rencontrées des gens dans la recherche d’emploi et la vie quotidienne, les inondations, typhons, séismes et autres catastrophes naturelles qui ont frappé nos villes et provinces…Tout cela me tient à cœur. Je suis profondément touché par le courage et la solidarité de tous pour affronter les défis et surmonter les épreuves. Je pense aussi à nos agriculteurs laborieux, à nos ouvriers assidus, à nos entrepreneurs audacieux, à nos soldats dévoués à la défense de la patrie, et à toutes celles et à tous ceux de différentes professions qui persévèrent dans l’effort. Chacune et chacun a apporté une contribution extraordinaire. Le peuple sera toujours la plus grande force sur laquelle nous pouvons compter pour vaincre toutes sortes de difficultés et de défis.

L’année prochaine marquera le 75e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Nous travaillerons à faire avancer fermement la modernisation à la chinoise, à concrétiser sur tous les plans la nouvelle vision de développement de manière intégrale et fidèle, à accélérer la construction de la nouvelle dynamique de développement, à promouvoir le développement de qualité et à assurer de manière coordonnée le développement et la sécurité. Nous œuvrerons à progresser tout en maintenant la stabilité, à favoriser la stabilité par des progrès et à développer le nouveau avant de démolir l’ancien. Nous consoliderons et renforcerons la bonne dynamique de reprise en vue d’un développement économique solide sur le long terme. Nous approfondirons sur tous les plans la réforme et l’ouverture sur l’extérieur, raffermirons la confiance dans le développement, renforcerons le dynamisme de l’économie et redoublerons d’efforts pour promouvoir l’éducation, faire avancer les sciences et technologies et former des talents. Nous continuerons de soutenir Hong Kong et Macao pour que ces deux régions valorisent leurs atouts et maintiennent la prospérité et la stabilité sur le long terme dans une meilleure intégration dans le développement du pays. La réunification de la Chine est certaine. Les Chinois des deux rives du détroit de Taiwan doivent œuvrer dans le même sens pour partager ensemble la gloire du renouveau de la nation.

Notre objectif, aussi simple que grandiose, revient au fond à permettre au peuple chinois de vivre une vie meilleure. La prise en charge et l’éducation des enfants, le développement professionnel et l’épanouissement des jeunes ainsi que les soins de santé et les services pour les personnes âgées sont non seulement des soucis de chaque foyer, mais aussi une grande priorité du gouvernement. Nous devons travailler ensemble sur ces dossiers. Dans la société d’aujourd’hui où le rythme de vie est rapide, nous sommes tous occupés et subissons une grande pression au travail et au quotidien. Il nous faut favoriser une ambiance sociale affectueuse et harmonieuse, développer un espace inclusif et dynamique pour l’innovation et créer un cadre de vie commode et confortable, pour que chacun puisse vivre heureux, donner le meilleur de lui-même et réaliser son rêve.

Au moment où je vous parle, les conflits continuent de faire rage dans certains endroits du monde. Nous, Chinois, savons combien la paix est précieuse. Nous travaillerons avec la communauté internationale pour garantir le bien-être de tous, construire une communauté de destin pour l’humanité et bâtir un monde meilleur.

En ce moment même, les lumières d’innombrables foyers éclairent la nuit de la veille du Nouvel An. Ensemble, formons des vœux de prospérité pour notre patrie et des vœux de paix et de tranquillité pour notre monde ! Et je vous souhaite une année 2024 pleine de bonheur, de succès et de santé !

Je vous remercie !

(Source / Photo : Xinhua)

Source: https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :