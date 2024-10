Migration irrégulière en Espagne : La détermination d’un homme à atteindre les îles Canaries

L’agriculteur sénégalais Mouhamed Oualy n’a jamais pris la mer, mais il s’apprête à se lancer dans un périlleux voyage, qui a transformé l’océan Atlantique en fosse commune.

« Les gars du bateau m’ont appelé et m’ont dit que je devais me préparer. Je vous demande de prier pour moi, le moment est venu », dit-il.

BBC Africa Eye a obtenu un accès sans précédent au monde secret des migrants qui espèrent atteindre l’Europe via la dangereuse traversée entre l’Afrique de l’Ouest et les îles Canaries en Espagne.

Et M. Oualy veut être l’un des migrants qui attaquent l’archipel, dont le nombre a atteint un niveau record.

Le gouvernement régional prévient que ce qui les attend sur les côtes rocheuses de l’archipel est un système « débordé » et « au point de rupture » – mais rien n’entamera la détermination de M. Oualy.

Entassé sur une pirogue surpeuplée, un canot de pêche traditionnel en bois, M. Oualy pourrait passer des jours, voire des semaines, à la merci de l’une des mers les plus impitoyables du monde.

Depuis le Sénégal, la distance à parcourir en haute mer est estimée entre 1 000 et 2 000 km, selon l’endroit d’où vous partez, soit environ 10 fois la distance des autres routes migratoires traversant la Méditerranée.

Luttant contre les tempêtes océaniques et les forts courants marins, les migrants manquent souvent d’eau et souffrent d’un grave mal des transports et d’une peur intense.

La nuit, entourés d’eaux sombres, les gens deviennent souvent délirants, submergés par la panique et la déshydratation.

Loin de la côte, dans la région de Tambacounda, à l’est du Sénégal, les enfants et la famille élargie de M. Oualy dépendaient du peu d’argent qu’il a gagné grâce à l’agriculture.

L’homme de 40 ans ne les a pas vus depuis près d’un an, après s’être rapproché d’un des principaux points de départ le long de la côte.

Là, il travaille comme chauffeur de taxi moto et emprunte de l’argent à des amis pour réunir les 1 000 $ (765 £) nécessaires pour embarquer sur l’un des bateaux en partance pour les îles Canaries.

Craignant d’être arnaqué, il a convenu avec les passeurs qu’il ne remettrait la totalité de la somme que si le bateau parvenait jusqu’au bout.

« Personne ne sait ce qui pourrait m’arriver dans ces eaux. Les esprits maléfiques de la mer pourraient me tuer », a-t-il déclaré à la BBC depuis la plage, en toute sécurité.

« Le bateau pourrait chavirer et tuer tout le monde. Si vous tombez à l’eau, à quoi vous accrochez-vous ? La seule possibilité est la mort, mais il faut prendre des risques. »

Des dizaines de bateaux ont disparu avec des centaines de vies à bord. Sans système de navigation adéquat, certains dévient de leur route et finissent par dériver jusqu’à l’autre bout de l’Atlantique, s’échouant sur les côtes du Brésil.

Si M. Oualy survit au voyage, il espère gagner sa vie pour prendre soin de sa famille élargie, mais il garde ses plans secrets pour éviter de les inquiéter.

Alors que le Sénégal a enregistré de solides performances économiques au cours de la décennie 2010, plus d’un niveau du pays vit encore dans la pauvreté, selon la Banque mondiale.

« J’ai fait tous les boulots possibles et imaginables, mais les choses ne se sont pas améliorées. Si vous n’avez pas d’argent, vous n’avez aucune importance. Je suis leur seul espoir et je n’ai pas d’argent », dit-il.

Comme M. Oualy, la plupart des migrants empruntant cette route sont des Africains subsahariens fuyant la pauvreté et les conflits, exacerbés par le changement climatique.

Les îles Canaries sont devenues une porte d’entrée majeure pour les migrants irréguliers et les réfugiés espérant atteindre l’Europe, en particulier après que des pays comme l’Italie et la Grèce ont introduit des mesures pour réprimer d’autres routes traversant la Méditerranée. depuis la Libye et la Tunisie.

Près de 40 000 personnes sont arrivées en 2023, soit le nombre le plus élevé depuis trois décennies. Cette année, plus de 30 800 personnes ont déjà atteint les plages touristiques, soit plus du double du nombre enregistré à la même période l’année dernière.

Alors que les conditions météorologiques s’améliorent dans l’Atlantique, le gouvernement des îles Canaries craint que « le pire » soit encore à venir.

Dans une interview exclusive avec BBC Africa Eye, Fernando Clavijo, le président du gouvernement des îles Canaries, a décrit un système d’urgence « sursaturé » où les sauveteurs en mer, la police et les volontaires de la Croix-Rouge sont poussés au- au-delà de leurs limites.

Toutes les 45 minutes, un migrant meurt en imposant d’atteindre nos plages. Cela signifie que les mafias de trafiquants deviennent de plus en plus puissantes.

Légende image, Des migrants sont accueillis par des membres de la Croix-Rouge espagnole sur le quai de la Restinga.

« La conséquence est que davantage de personnes mourront, nous ne pourrons pas aider les migrants comme ils lent », explique M. Clavijo.

« À l’heure actuelle, l’Europe a la mer Méditerranée bloquée, ce qui signifie que la route de l’Atlantique, plus dangereuse et plus meurtrière, est devenue la soupape de sécurité. »

La BBC s’est entretenue avec des membres des services d’urgence espagnols, qui ont demandé à rester anonymes et ont décrit leur épuisement.

L’un d’eux a déclaré : « Les travailleurs ne peuvent plus supporter d’être témoins de la mort et de la dévastation. »

À El Hierro, la plus petite île de l’archipel, le nombre de migrants arrivés depuis début 2023 a déjà plus que doublé la population locale, atteignant près de 30 000 personnes.

M. Clavijo affirme que les habitants ne peuvent pas utiliser les bus publics car ils sont tous utilisés pour transporter des migrants, ce qui, selon lui, pourrait alimenter la xénophobie et créer des troubles sociaux.

« Nous devrons tous prendre nos responsabilités, de l’Union européenne au gouvernement espagnol, car nous ne pouvons pas laisser les îles Canaries seules face à cette crise. »

Ces derniers mois, la forte augmentation des arrivées a alimenté un débat national féroce en Espagne sur la manière de lutter contre l’immigration irrégulière, les Canaries réclamant davantage d’aides de l’État pour prendre en charge les personnes qui arrivent, en particulier les enfants non accompagnés.

De retour au Sénégal, M. Oualy a finalement été convoqué par les passeurs pour rejoindre d’autres migrants dans une cachette secrète. Son sort est désormais entre leurs mains.

« Nous sommes nombreux, nous avons rempli la maison. Il y a aussi des gens du Mali et de la Guinée. Ils nous emmènent dans des petites embarcations de 10 à 15 personnes jusqu’à ce que nous arrivions au grand bateau, puis nous partons », raconte-t-il.

Pour survivre au long voyage, M. Oualy n’a emporté que quelques bouteilles d’eau et une poignée de biscuits.

Les deux premiers jours, il est constamment malade. Il reste debout la plupart du temps à cause du manque de place et dort dans l’eau de mer mélangée au carburant.

Il manque également d’eau et doit boire l’eau de la mer.

Certaines personnes à bord du bateau commencent à crier et à délirer. L’équipage demande aux autres de les maintenir au sol pour qu’ils ne tombent pas par-dessus bord ou ne développent personne d’autre à bord.

Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour les migrations (OIM), la route de l’Atlantique est en passe de devenir le voyage migratoire le plus meurtrier au monde.

On estime que 807 personnes sont mortes ou ont disparu jusqu’à présent en 2024, soit une augmentation de 76 % par rapport à la même période l’année dernière.

Mais le nombre de victimes est probablement bien plus élevé, car les accidents mortels ont tendance à ne pas être enregistrés sur cet itinéraire.

« Toutes les 45 minutes, un migrant meurt en empêchant d’atteindre nos plages. Cela signifie que les mafias du trafic deviennent de plus en plus puissantes », explique M. Clavijo, en citant des données provenant de l’association espagnole de défense des droits de l’homme Walking Borders.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime que les criminels gagnent environ 150 millions de dollars par une grâce à cette route.

« Les mafias qui organisent ces voyages ont compris qu’il s’agit d’un trafic de drogue, avec peu de chances d’être détectées », explique à la BBC le lieutenant Antonio Fuentes, membre d’une équipe de la Garde civile. espagnole créée pour lutter contre les passeurs.

« Pour eux, un migrant est une simple marchandise. Ils transportaient des personnes comme ils transporteraient de la drogue ou des armes. Ce sont de simples victimes. ».

Pour mieux comprendre ces réseaux criminels, la BBC s’est entretenue avec un passeur sénégalais organisant des voyages en bateau – qui a demandé à rester anonyme.

« Si vous prenez un gros bateau, un qui peut transporter 200 à 300 personnes, et que chacun d’entre eux paie environ 500 dollars, nous parlons de beaucoup d’argent », dit-il.

Interrogé sur sa responsabilité pénale en tant que trafiquant, lors d’un voyage qui a tué de nombreuses personnes dans sa communauté, le passeur ne se repent pas et déclare à la BBC : « C’est un crime, quiconque se fait prendre devrait être mis en prison, mais il n’y a pas de solution.

« Vous verrez des gens morts dans l’eau, mais les bateaux continuent leur route. »

Pendant cinq jours, la BBC n’a aucune nouvelle de M. Oualy. Puis, un soir, il appelle.

« Le moteur chauffait et le vent était si fort que certains pêcheurs ont suggéré que nous nous dirigions vers le Maroc. Mais le capitaine a refusé. Il a dit que si nous avancions lentement, nous serions en Espagne à 6 heures du matin. »

M. Oualy était à moins d’un jour d’atteindre les îles Canaries lorsque le moteur du navire a eu des problèmes – et de nombreux migrants, craignant des vents plus forts une fois plus loin dans l’océan Atlantique, se sont rebellés contre leur capitaine.

« Tout le monde a commencé à se disputer et à s’insulter. Le capitaine a cédé et est retourné au Sénégal. »

M. Oualy a survécu au voyage, mais il a subi des blessures et de graves problèmes de santé.

Il souffre constamment et se déplace lentement.

Après une année de planification du voyage, M. Oualy est de retour à la case départ – il est désormais de retour auprès de sa famille et cumule suffisamment d’argent pour un autre passage.

« J’aimerais revenir en arrière et réessayer. Oui, je suis sincère, c’est ce que je crois. C’est mieux pour moi. Si je meurs, ce sera le choix de Dieu. »

Si M. Oualy parvient à rejoindre l’Europe, il est probable qu’il ne reverra pas sa famille pendant des années. S’il meurt en mer, il sera perdu à jamais pour eux.

