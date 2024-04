NIAMEY, 7 avril (Xinhua) — Les opérations sécuritaires des Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes ont permis l’interpellation d’une trentaine de terroristes au Niger et des cas de repentance d’éléments de Boko Haram à Diffa, dans l’est du pays, a rapporté l’armée dans son bulletin d’informations rendu public dimanche.

Dans le cadre des actions spéciales ciblées sur le terrain visant à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations et leurs biens, les FDS nigériennes ont également procédé à la saisie d’importantes quantités de munitions, des engins explosifs improvisés, des véhicules volés, une importante somme d’argent, et du bétail enlevé, a indiqué la même source.

Ainsi, au cours d’une patrouille mixte opérée jeudi matin par des membres des FDS de Tamou, dans la région de Tillabéri (sud-ouest), sept camions en partance pour approvisionner les terroristes au Burkina Fao ont été interceptés. Les opérations de fouille de ces véhicules ont permis de saisir des vivres, des matériaux de construction et divers articles, a précisé la source.

Le Niger subit dans certaines de ses régions frontalières les exactions des organisations terroristes, dont les groupes armés et d’autres bandits qui contrôlent le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), d’Ansar Dine et d’autres mouvements basés dans le nord du Mali, et le groupe terroriste Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 qui sème la terreur dans la région de Diffa.

A cela s’ajoute ces dernières années un nouveau foyer d’insécurité dans l’extrême sud-ouest du pays, au niveau de la région des “trois frontières” (Niger-Mali-Burkina Faso).

Source: https://french.news.cn/

